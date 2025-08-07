Los 11 de Miguel Ángel Russo para el clásico clave contra Racing

Sin lugar a dudas que se trata de un partido más que importante para el Mundo Boca ya que lleva muchos encuentros sin poder conseguir la victoria (contando Mundial de Clubes, Copa Argentina y Torneo Clausura) y se encuentra envuelto en una problemática que lleva año y que desencadenó en la ruptura del Consejo de Fútbol dejando a Juan Román Riquelme en el ojo de la tormenta más allá de todo lo que genera en los hinchas.