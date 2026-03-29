Fútbol libre por celular: cómo Ver EN VIVO Newell's vs Acassuso por Copa Argentina
Sin fútbol libre, conocé las opciones para seguir en vivo, por televisión y a través de internet, el debut de la Lepra en la Copa Argentina.
Newell’s y Acassuso se enfrentarán este domingo desde las 20.15 en el Estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela por los 32avos de la Copa Argentina 2026. El equipo de Frank Darío Kudelka busca avanzar tras su primera victoria del año, mientras Ssuso llega con expectativas luego de su ascenso.
La Lepra logró cortar una extensa racha negativa con el triunfo frente a Gimnasia de Mendoza. El gol de Mazzantti, que no convertía desde su etapa en Huracán, significó el final de una serie de once partidos sin victorias, una marca que había profundizado el flojo presente del equipo rosarino. Con apenas seis puntos en el Torneo Apertura y virtualmente sin chances de clasificación en la zona A, la Copa Argentina aparece como una oportunidad para cambiar la imagen en un primer semestre complejo para el conjunto dirigido por Kudelka.
Del otro lado estará Acassuso, que atraviesa una temporada de contrastes tras su ascenso a la Primera Nacional. El equipo conducido por Darío Chavo Lema tuvo un comienzo ideal con tres triunfos consecutivos que lo llevaron a liderar su grupo, aunque luego sufrió dos derrotas seguidas que frenaron el envión inicial. Con el impulso del regreso a su estadio después de 18 años y la ilusión de dar el golpe ante un rival de mayor jerarquía, Ssuso buscará protagonizar otra sorpresa en el torneo más federal del país.
Probables formaciones del partido entre Newell's y Acassuso
- Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Valentino Acuña, Walter Núñez; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.
- Acassuso: Mariano Monllor; Juan Cruz Ponce de León, Lucas Pioli, Joel Ghirardello, Alex Ruiz; David de Estefano, Joaquín Cancio, Agustín Hermoso, Lázaro Romero; Ramiro Reynoso y David Escalante. DT: Darío Lema.
Cómo ver Newell's vs Acassuso
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y en todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports. Los canales según el cableoperador son:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD).
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD).
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD).
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