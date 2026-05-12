Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Unión
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Belgrano vs. Unión por el Torneo Apertura 2026.
Belgrano recibirá a Unión desde las 19 en el estadio Julio César Villagra por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El ganador de la serie deberá enfrentar en semifinales al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Huracán.
El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski derrotó 1-0 a Talleres en el Mario Alberto Kempes y cortó una racha histórica sin triunfos en ese enfrentamiento. El único gol del partido lo convirtió Francisco González Metilli, una de las figuras que tuvo el equipo en el tramo final del encuentro. El Pirata llega con la confianza por las nubes después de haberse quedado con una nueva edición del clásico cordobés.
Enfrente estará un Tatengue que llega en pleno crecimiento futbolístico y emocional. Fue el último clasificado de la Zona A, pero en octavos logró una de las grandes sorpresas al derrotar 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza. Los goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona le permitieron al equipo santafesino sacar adelante un partido muy complicado ante uno de los conjuntos más sólidos del semestre.
Belgrano vs. Unión: probables formaciones
- Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Cómo ver en vivo Belgrano vs. Unión
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario