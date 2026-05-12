Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Unión

El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski derrotó 1-0 a Talleres en el Mario Alberto Kempes y cortó una racha histórica sin triunfos en ese enfrentamiento. El único gol del partido lo convirtió Francisco González Metilli, una de las figuras que tuvo el equipo en el tramo final del encuentro. El Pirata llega con la confianza por las nubes después de haberse quedado con una nueva edición del clásico cordobés.