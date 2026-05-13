Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs San Martín (SJ)
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs San Martín (SJ) por la Copa Argentina.
Platense y San Martín de San Juan se enfrentarán este miércoles desde las 16.15 en el estadio Alfredo Beranger de Temperley por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, en un cruce que encuentra a ambos equipos atravesando realidades muy diferentes, aunque con la misma necesidad de seguir avanzando.
El conjunto dirigido por Walter Zunino intentará aprovechar el impulso anímico que le dio su crecimiento en la Copa Libertadores para sostenerse con vida en otro de los objetivos importantes del semestre. Del otro lado estará un San Martín de San Juan que todavía busca acomodarse después del descenso sufrido en 2025 y que pelea por mantenerse competitivo en la Primera Nacional.
En Vicente López conviven sensaciones opuestas. Mientras el Calamar protagonizó una campaña decepcionante en el Torneo Apertura, donde terminó relegado al 12° puesto de la Zona A tras una extensa racha sin triunfos, el equipo logró reinventarse en el plano internacional y quedó muy cerca de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.
Ese contraste marcó gran parte de su temporada. El rendimiento irregular en el campeonato local generó cuestionamientos y preocupación en los hinchas, aunque las actuaciones continentales permitieron recuperar algo de entusiasmo. Especialmente porque Platense comparte grupo con rivales de peso como Peñarol y Corinthians, a quienes logró competirles de igual a igual.
Ahora, el desafío será trasladar esa versión más competitiva también a la Copa Argentina, un torneo que históricamente suele ofrecer sorpresas y donde el margen de error prácticamente no existe. El último antecedente del Marrón en esta competencia fue a principios de febrero, cuando necesitó sufrir hasta el final para eliminar por 1-0 a Argentino de Monte Maíz en un encuentro mucho más complicado de lo esperado.
Enfrente aparecerá un San Martín de San Juan golpeado por el descenso y todavía en pleno proceso de reconstrucción. El Verdinegro atraviesa un semestre irregular en la Primera Nacional y se encuentra lejos de los puestos de protagonismo dentro de la Zona B. Actualmente ocupa la duodécima posición y viene de empatar 1-1 frente a Patronato, un resultado que lo dejó parcialmente fuera de los puestos de Reducido.
Por eso, en San Juan la prioridad principal pasa por recuperar estabilidad en el torneo de ascenso y mantenerse cerca de la pelea por el regreso a Primera División. El entrenador Alejandro “Gringo” Schiaparelli ya confirmó que utilizará una formación mixta para este compromiso, una decisión que refleja claramente cuáles son las prioridades inmediatas del club.
El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, instancia donde ya espera el vencedor del duelo entre Lanús e Instituto. Por eso, además del objetivo inmediato de clasificar, ambos equipos saben que una victoria puede abrirles un camino muy atractivo dentro del cuadro del torneo. Con necesidades distintas pero la misma ambición de seguir avanzando, ambos protagonizarán un partido cargado de tensión en el Sur, donde un lugar en octavos estará en juego y cualquier detalle puede terminar inclinando la balanza.
Platense vs. San Martín (SJ), por la Copa Argentina: probables formaciones
- Platense: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Walter Zunino.
- San Martín (SJ): Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alejandro Schiapparelli.
Cómo ver en vivo Platense vs. San Martín (SJ)
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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