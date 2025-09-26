Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. San Martín (SJ)

El Calamar, dirigido por Cristian “Kily” González, viene de una derrota ante Lanús por 2-1 que lo dejó con un sabor amargo. Sin embargo, mantiene la ilusión de meterse en la fase final y confía en la fortaleza que ha mostrado en su casa. Ignacio Vázquez, capitán del equipo, respaldó al DT en la previa y aseguró que el plantel está comprometido con la idea de juego.