Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. San Martín (SJ)
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs. San Martín (SJ) por el Torneo Clausura 2025.
En el marco del Torneo Clausura 2025, Platense y San Martín de San Juan protagonizarán un duelo cargado de tensión este viernes a partir de las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López. Ambos equipos llegan con necesidades muy diferentes, pero igualmente urgentes.
El Calamar, dirigido por Cristian “Kily” González, viene de una derrota ante Lanús por 2-1 que lo dejó con un sabor amargo. Sin embargo, mantiene la ilusión de meterse en la fase final y confía en la fortaleza que ha mostrado en su casa. Ignacio Vázquez, capitán del equipo, respaldó al DT en la previa y aseguró que el plantel está comprometido con la idea de juego.
San Martín (SJ), por su parte, atraviesa un momento crítico. Si bien logró una victoria agónica contra Riestra en fechas recientes, acumula tres partidos sin ganar y sigue último tanto en la tabla anual como en la de promedios, compartiendo esa incómoda posición con Aldosivi.
Platense vs. San Martín (SJ): probables formaciones
- Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Celias Ingenthron; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ignacio Schor, Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.
- San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Diego González, Sebastián Jaurena, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Cómo ver en vivo Platense vs. San Martín (SJ)
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
