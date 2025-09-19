Lanús derrotó por 2-1 a Platense y trepó al cuarto lugar de la Zona B del Torneo Clausura
El Granate aprovechó la confianza que le dio su triunfo internacional, mientras que el Calamar sigue sin entrar en zona de clasificación.
Lanús venció por 2-1 a Platense este viernes en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025. De esta manera, el Granate está más prendido que nunca a los primeros puestos del Grupo B, mientras que el Calamar aún no logra ingresar en zona de clasificación.
De este modo, Granate quedó cuarto en su zona, mientras que los de Vicente López se ubican décimos, aunque aún con chances de acceder a la siguiente fase.
Los goles del duelo entre Lanús y Platense
Lanús vs. Platense: resultado en vivo
Cómo llegaron Lanús y Platense a este duelo
El Granate viene viviendo un momento de ilusión tras vencer 1-0 a Fluminense en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un triunfo que revitalizó al plantel de Mauricio Pellegrino y que le devolvió confianza para el tramo decisivo de la temporada. Aunque la revancha internacional está en el horizonte, el foco inmediato está puesto en el Clausura, donde pelea por sostenerse en zona de clasificación y no quiere ceder terreno en su aspiración de llegar a lo más alto.
Platense, por su parte, llegó con la necesidad de sumar para no quedar relegado, algo que no pudo lograr. Hoy se encuentra décimo y, por ende, afuera de los puestos de clasificación. El equipo de Cristian "Kily" González alternó resultados en las últimas fechas: perdió 3-1 con Godoy Cruz en Vicente López, pero se recuperó con un valioso 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. La postergación de su partido contra Independiente complicó aún más su calendario.
Lanús vs. Platense: formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Nicolás Morgantini; Facundo Pérez, Agustín Medina; Alexis Segovia, Franco Watson, Alexis Canelo y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
- Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano; Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra; Guido Mainero, Franco Zapiola, Ignacio Schor; Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.
Lanús vs. Platense: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- TV: ESPN Premium.
