Lanús derrotó por 2-1 a Platense y trepó al cuarto lugar de la Zona B del Torneo Clausura

Lanús vs. Platense: resultado en vivo

Cómo llegaron Lanús y Platense a este duelo

El Granate viene viviendo un momento de ilusión tras vencer 1-0 a Fluminense en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un triunfo que revitalizó al plantel de Mauricio Pellegrino y que le devolvió confianza para el tramo decisivo de la temporada. Aunque la revancha internacional está en el horizonte, el foco inmediato está puesto en el Clausura, donde pelea por sostenerse en zona de clasificación y no quiere ceder terreno en su aspiración de llegar a lo más alto.

Platense, por su parte, llegó con la necesidad de sumar para no quedar relegado, algo que no pudo lograr. Hoy se encuentra décimo y, por ende, afuera de los puestos de clasificación. El equipo de Cristian "Kily" González alternó resultados en las últimas fechas: perdió 3-1 con Godoy Cruz en Vicente López, pero se recuperó con un valioso 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. La postergación de su partido contra Independiente complicó aún más su calendario.

Lanús vs. Platense: formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Nicolás Morgantini; Facundo Pérez, Agustín Medina; Alexis Segovia, Franco Watson, Alexis Canelo y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Nicolás Morgantini; Facundo Pérez, Agustín Medina; Alexis Segovia, Franco Watson, Alexis Canelo y Walter Bou. Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano; Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra; Guido Mainero, Franco Zapiola, Ignacio Schor; Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.

Lanús vs. Platense: otros datos

Hora: 21:15.

21:15. Estadio: Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús.

Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Pablo Dóvalo. VAR: Fabrizio Llobet.

Fabrizio Llobet. TV: ESPN Premium.