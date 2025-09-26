Platense vs. San Martín (SJ), por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Calamar busca meterse en zona de playoffs, mientras que el Santo necesita sumar para escapar del fondo de la tabla.
Platense y San Martín de San Juan protagonizarán un duelo cargado de tensión este viernes a partir de las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López, en el marco del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos llegan con necesidades muy diferentes, pero igualmente urgentes: mientras el conjunto de Vicente López quiere aprovechar su localía para acercarse a los playoffs, el equipo sanjuanino está obligado a sumar para seguir con vida en la lucha por la permanencia.
El Calamar, dirigido por Cristian “Kily” González, viene de una derrota ante Lanús por 2-1 que lo dejó con un sabor amargo. Sin embargo, mantiene la ilusión de meterse en la fase final y confía en la fortaleza que ha mostrado en su casa. Ignacio Vázquez, capitán del equipo, respaldó al DT en la previa y aseguró que el plantel está comprometido con la idea de juego.
Además, la institución celebró en la semana la renovación de contrato del lateral Juan Ignacio Saborido hasta fines de 2027, lo que representa una apuesta a futuro.
San Martín (SJ), por su parte, atraviesa un momento crítico. Si bien logró una victoria agónica contra Riestra en fechas recientes, acumula tres partidos sin ganar y sigue último tanto en la tabla anual como en la de promedios, compartiendo esa incómoda posición con Aldosivi.
El entrenador Leandro “Pipi” Romagnoli se mostró preocupado tras la caída frente a Vélez y remarcó que su equipo genera ocasiones, pero sufre una preocupante falta de efectividad. A eso se suman problemas extrafutbolísticos, como las internas en la barra, que ensombrecen aún más el panorama.
Con la presión en alza y la necesidad de puntos en ambos lados, el choque promete ser intenso y decisivo para lo que resta del campeonato.
Platense vs. San Martín (SJ): probables formaciones
- Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Celias Ingenthron; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ignacio Schor, Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.
- San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Diego González, Sebastián Jaurena, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Platense vs. San Martín (SJ): otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Daniel Zamora.
- VAR: Felipe Viola.
- TV: ESPN Premium.
