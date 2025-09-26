Platense vs. San Martín (SJ), por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Platense y San Martín de San Juan protagonizarán un duelo cargado de tensión este viernes a partir de las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López, en el marco del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos llegan con necesidades muy diferentes, pero igualmente urgentes: mientras el conjunto de Vicente López quiere aprovechar su localía para acercarse a los playoffs, el equipo sanjuanino está obligado a sumar para seguir con vida en la lucha por la permanencia.