Confirman fecha y hora de Platense vs. Estudiantes por el Trofeo de Campeones 2025
La Liga Profesional confirmó que Platense y Estudiantes disputarán el Trofeo de Campeones 2025 este sábado en San Nicolás, con horario y televisación definidos.
Platense y Estudiantes de La Plata ya tienen todo definido para disputar el Trofeo de Campeones, el último partido oficial del año en el fútbol argentino. La Liga Profesional confirmó este lunes los detalles del encuentro que enfrentará a los campeones del Torneo Apertura y del Torneo Clausura 2025.
El partido se jugará este sábado desde las 18:00 en el Estadio Único de San Nicolás y contará con televisación de TNT Sports y ESPN Premium. En caso de igualdad en el tiempo reglamentario, el título se definirá con alargue y, de persistir el empate, por penales.
El “Calamar” accedió a esta final tras consagrarse campeón del Torneo Apertura en el primer semestre del año, luego de vencer 1-0 a Huracán. Por su parte, el “Pincha” se quedó con el Clausura tras superar a Racing por penales, luego de empatar 1-1 tanto en el tiempo regular como en el suplementario.
Cómo será la venta de entradas para la final del Trofeo de Campeones
La venta de entradas se realizará de manera online a través del sitio web de Deportick. Este martes 16, desde las 14:00, comenzará la preventa exclusiva para clientes de Naranja X. En tanto, desde el miércoles 17 a las 14:00 se habilitará la venta para socios de Platense y Estudiantes. En caso de quedar remanente, la Liga Profesional informará posteriormente la modalidad de venta para no socios.
Los precios de las entradas
Estudiantes
-
Popular Reynoso (socio): $50.000
Popular Reynoso (no socio): $90.000
Tribuna Rucci (socio): $65.000
Tribuna Rucci (no socio): $97.500
Platea Del Pozo (socio): $100.000
Platea Del Pozo (no socio): $150.000
Platense
-
Popular Damaso (socio): $50.000
Popular Damaso (no socio): $90.000
Platea Codo (socio): $65.000
Platea Codo (no socio): $97.500
Platea Del Pozo (socio): $80.000
Platea Del Pozo (no socio): $120.000
De esta manera, Platense y Estudiantes buscarán cerrar el 2025 con un nuevo título y escribir una página más en la historia reciente de la Liga Profesional.
