Ante la inminente salida de Jeremías Ledesma, River tuvo que tomar una decisión
El Millonario está terminando de armar el plantel para encarar los compromisos que tiene para este 2026.
El arco de River empieza a tomar forma de cara al próximo año y todo indica que habrá movimientos importantes. Con Jeremías Ledesma decidido a salir en busca de continuidad, Ezequiel Centurión se perfila para ocupar el rol de arquero suplente de Franco Armani tras finalizar su préstamo en Independiente Rivadavia el 1° de enero.
La intención inicial de Centurión era diferente. Su buen paso por el conjunto mendocino, con el que se consagró campeón de la Copa Argentina y logró la clasificación a la próxima Copa Libertadores, abría la puerta a una posible continuidad como titular. Sin embargo, la opción de una compra o una nueva cesión no prosperó y desde el cuerpo técnico de River se comunicaron con el arquero para plantearle un nuevo escenario dentro del club.
En Núñez consideran que su permanencia puede ser estratégica. Con la mirada puesta en el mediano plazo y ante la posibilidad de que 2026 sea el último año de Armani como capitán bajo los tres palos, Centurión tendrá la chance de mostrarse cuando se le presente la oportunidad. Un buen rendimiento podría permitirle ganar terreno de cara al futuro o, al menos, llegar fortalecido a una eventual competencia por el puesto.
A los 28 años, el arquero surgido de las inferiores millonarias acumula 11 partidos oficiales en River y un recorrido que le permitió sumar rodaje. Tras su paso por Estudiantes de Buenos Aires en la temporada 2020/21, encontró continuidad en Independiente Rivadavia, donde se transformó en una pieza importante del equipo durante 2024.
El punto más alto llegó el 5 de noviembre, cuando la Lepra se consagró campeona de la Copa Argentina tras imponerse por penales ante Argentinos Juniors. Aunque Centurión debió salir lesionado en la final y el protagonismo en la definición quedó en manos de Gonzalo Marinelli, su aporte había sido clave en las rondas previas, incluso frente al propio River.
Del otro lado, el futuro de Jeremías Ledesma parece lejos del Monumental. Desde su llegada a mediados de 2024 apenas sumó siete partidos, un balance escaso para un arquero con experiencia en Europa y que supo estar en la órbita de la Selección Argentina. Por eso, su objetivo es cambiar de aire en este mercado de pases.
Rosario Central aparece como el principal candidato a recibirlo. El club donde se formó y debutó en Primera en 2017 le ofrece la posibilidad de volver a casa y disputar la Copa Libertadores. No obstante, la operación no es sencilla: River pretende recuperar una cifra cercana a los 3,5 millones de dólares invertidos en su pase y el jugador debería ajustar sus pretensiones salariales.
Talleres también había seguido de cerca la situación ante la posible salida de Guido Herrera al Inter de Miami, pero esa negociación no avanzó y el arquero cordobés continuaría en el club. Así, el panorama se aclara: mientras Ledesma busca una salida compleja, Centurión se prepara para tener su oportunidad en el arco millonario.
