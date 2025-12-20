Ante la inminente salida de Jeremías Ledesma, River tuvo que tomar una decisión

Del otro lado, el futuro de Jeremías Ledesma parece lejos del Monumental. Desde su llegada a mediados de 2024 apenas sumó siete partidos, un balance escaso para un arquero con experiencia en Europa y que supo estar en la órbita de la Selección Argentina. Por eso, su objetivo es cambiar de aire en este mercado de pases.

Rosario Central aparece como el principal candidato a recibirlo. El club donde se formó y debutó en Primera en 2017 le ofrece la posibilidad de volver a casa y disputar la Copa Libertadores. No obstante, la operación no es sencilla: River pretende recuperar una cifra cercana a los 3,5 millones de dólares invertidos en su pase y el jugador debería ajustar sus pretensiones salariales.

Talleres también había seguido de cerca la situación ante la posible salida de Guido Herrera al Inter de Miami, pero esa negociación no avanzó y el arquero cordobés continuaría en el club. Así, el panorama se aclara: mientras Ledesma busca una salida compleja, Centurión se prepara para tener su oportunidad en el arco millonario.