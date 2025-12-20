Mendoza: Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en la previa a su participación en el Rally Dakar

Inicialmente fue asistido por sus amigos, antes de la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado. El personal médico que llegó al lugar le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y lo estabilizaron antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Perrupato, en San Martín. Luego fue derivado a la clínica de Cuyo, en la capital provincial. El parte médico indicó que se encuentra en estado grave, con pronóstico reservado y que sufrió politraumatismo grave y shock medular.