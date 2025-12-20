Mendoza: Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en la previa a su participación en el Rally Dakar
El argentino de 26 años se golpeó la cabeza al zambullirse en un río poco profundo y quedó internado en estado grave.
El piloto de rally Juan Cruz Yacopini aprovechaba de unos días de descanso previo al arranque del Dakar 2026 (se iniciará el 3 de enero) y salió a navegar este viernes en una lancha por El Carrizal, en Mendoza. En un momento decidió refrescarse y se tiró al agua, sin notar que se encontraba en una zona de muy poca profundidad; se golpeó fuertemente la cabeza y sufrió un paro cardiorrespiratorio.
Inicialmente fue asistido por sus amigos, antes de la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado. El personal médico que llegó al lugar le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y lo estabilizaron antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Perrupato, en San Martín. Luego fue derivado a la clínica de Cuyo, en la capital provincial. El parte médico indicó que se encuentra en estado grave, con pronóstico reservado y que sufrió politraumatismo grave y shock medular.
Debido a la complejidad del cuadro, el deportista fue posteriormente llevado a la Clínica de Cuyo, donde quedó internado en la noche del viernes, con pronóstico reservado, aunque pendientes todos de un parte más amplio por estas horas.
Yacopini es uno de los pilotos más destacados del rally raid, la especialidad que combina hacerlo en todoterreno y carreras de larga distancia. Los especialistas en el automovilismo coinciden en señalar que Yacopini está cerrando su mejor año deportivo, tras consagrarse campeón de la Copa Mundial de Bajas, con cuatro victorias en el circuito, y estaba en su etapa de preparación para disputar el Rally Dakar con el equipo Toyota Gazoo Racing South Africa.
El mendocino corrió su primer Dakar con apenas 19 años junto a su padre, Alejandro. A partir de esa primera participación, sumó otras cuatro y la última, este año, fue la de su mejor resultado: terminó séptimo en la clasificación general de la categoría autos.
Hace apenas unos días Yacopini había sido uno de los grandes protagonistas de la Gala de la FIA en la ciudad de Tashkent, capital de Uzbekistán: fue premiado como campeón del Mundial de Bajas 2025 junto al navegante español Dani Olivera. El mendocino es el máximo exponente argentino en la principal divisional de autos en el Rally Raid.
