PSG vs. Liverpool, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
Tras la eliminación del año pasado, el equipo inglés busca tomarse revancha ante un París que llega como campeón vigente y con una identidad consolidada en Europa.
La Champions League 2025/26 vuelve a cruzar a dos gigantes del continente en una serie que tiene todos los condimentos de una gran historia. Paris Saint-Germain (PSG) y Liverpool se enfrentarán en los cuartos de final en una eliminatoria que revive lo ocurrido en 2025, cuando el conjunto francés eliminó a los ingleses en una serie que dejó huella.
El recuerdo de aquel cruce sigue latente, especialmente en Anfield, donde el golpe fue más profundo. Los Reds Devils habían competido, incluso mostrando tramos de superioridad en el juego, pero los números reflejaron otra realidad: menor posesión y una clara desventaja en remates al arco. Los Parisinos fueron más efectivos, más directos y terminaron imponiendo su jerarquía en los momentos clave.
El punto de quiebre llegó con el gol de Ousmane Dembélé, que alteró el desarrollo del partido y dejó al conjunto inglés contra las cuerdas. A partir de ahí, emergió la figura de Gianluigi Donnarumma, quien sostuvo a su equipo en los momentos más críticos y terminó convirtiéndose en héroe durante la definición por penales, donde selló la clasificación.
Hoy el contexto es distinto, pero la memoria sigue jugando su partido: el local llega con el respaldo de haber conquistado el título en la edición pasada, lo que le permitió consolidarse como un equipo competitivo y confiable en este tipo de instancias. Los números acompañan esa evolución: seis series consecutivas ganadas a doble partido y apenas dos derrotas en sus últimos 16 encuentros europeos.
El visitante, en cambio, transita una temporada más irregular. La reciente caída por 4-0 ante Manchester City en la FA Cup expuso algunas debilidades, especialmente en el mediocampo, donde ha perdido solidez. Sin embargo, el equipo también ha mostrado señales positivas en la Champions, manteniendo su arco en cero en cuatro de sus últimos cinco partidos.
La serie se presenta equilibrada en el historial, con tres victorias por lado en enfrentamientos europeos. Sin embargo, el presente marca diferencias y plantea interrogantes. PSG parece haber dado un salto de calidad definitivo, mientras que Liverpool busca reencontrarse con su mejor versión. En este contexto, la "Orejona" vuelve a ofrecer un escenario donde la historia reciente, el presente y las emociones se entrelazan.
PSG vs. Liverpool: probables formaciones
- PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
- Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Salah y Ekitiké. DT: Arne Slot.
PSG vs. Liverpool: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: Parc des Princes (París, Francia)
- Árbitro: José Sánchez.
- TV: ESPN y Disney Premium+.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario