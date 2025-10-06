Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Independiente Rivadavia

El conjunto de Avellaneda llega con la necesidad de revertir una racha irregular que lo mantiene en la 12ª posición con 11 puntos. En las últimas semanas vivió un trajín exigente: avanzó a semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Vélez, empató el clásico sin goles ante Independiente y finalmente quedó afuera de la Copa Argentina a manos de River.