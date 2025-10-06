Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Independiente Rivadavia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Deportivo Racing vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2025.
Por la 11ª fecha del Torneo Clausura 2025, Racing se medirá este lunes con Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 21:00 en el Estadio Presidente Perón, en un duelo clave por la Zona A.
El conjunto de Avellaneda llega con la necesidad de revertir una racha irregular que lo mantiene en la 12ª posición con 11 puntos. En las últimas semanas vivió un trajín exigente: avanzó a semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Vélez, empató el clásico sin goles ante Independiente y finalmente quedó afuera de la Copa Argentina a manos de River.
Del otro lado, Independiente Rivadavia también llega con cuentas pendientes. Los mendocinos no ganaron en sus últimas tres presentaciones: cayeron ante Lanús (0-1) y empataron con Unión (2-2) y Huracán (0-0). Sin embargo, su ilusión está puesta en la Copa Argentina, donde son semifinalistas y deberán enfrentar al mismo rival que eliminó a la Academia.
Racing vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones
- Racing: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Costas.
- Independiente Rivadavia: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alfredo Berti.
Cómo ver en vivo Racing vs. Independiente Rivadavia
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
