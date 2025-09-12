Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. San Lorenzo

El equipo se presenta en medio de un clima institucional convulso. Se confirmó la fecha de indagatoria para el presidente Marcelo Moretti, quien enfrenta una denuncia por la presunta falsificación de una firma en un documento oficial del club.

Formaciones de Racing vs. San Lorenzo

Racing: Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duván Vergara o Luciano Vietto. DT: Gustavo Costas

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Cómo ver en vivo Racing vs. San Lorenzo

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.