Tedeum del 25 de Mayo: el Gobierno se ataja y busca evitar críticas en la Catedral Metropolitana
En la previa del Tedeum del 25 de Mayo, el Gobierno convocó a la Conferencia Episcopal y buscó suavizar la posición de la Iglesia frente a la situación social.
A pesar del relato triunfalista que intentan sostener en las huestes libertarias, lo cierto es que saben que la realidad corre por un carril completamente divergentes y por eso están preocupados por estas horas por el Tedeum del próximo 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.
Así quedó evidencia luego de que el Canciller Pablo Quirno y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, convocaran a la Conferencia Episcopal Argentina.
Es que acorralado por los escándalos de corrupción y la feroz disputa interna, el Gobierno no está en condiciones de que se le abran nuevos frentes de batalla. Por eso programaron este encuentro al que acudieron el monseñor Marcelo Colombo, el monseñor Raúl Pizarro y el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva con el propósito de suavizar las posibles críticas que ya anticipan recibirán el próximo lunes.
El 25 de mayo, la Catedral Metropolitana se convertirá en sede de la tradicional actividad donde García Cuerva hablará sobre la situación social del país y se prevé que hayan críticas directas al Gobierno. “Siempre critican, la cosa es que sea menos grave”, aseguraron fuentes vinculadas al oficialismo.
En la Casa Rosada consideran que esta vez "no debería ser crítico" ya que aseguran, "la pobreza bajó considerablemente". Las mismas fuentes se mostraron esperanzados e indicaron que "seguramente se hable más sobre el pasado y si hay una crítica va a ser por el lado de que este Gobierno forma parte de una seguidilla (en relación a otras administraciones). No va a ser netamente opositor".
El encuentro se realizó el jueves en el Palacio San Martín con el fin de analizar el discurso del próximo lunes. A esto se suma también, los crecientes rumores de que el papa León XIV podría visitar la Argentina en noviembre próximo. En el Ejecutivo esperan de parte del Arzobispo una referencia a esa eventual visita.
Si bien no se conoce en detalle lo que la Iglesia dirá, el Gobierno ya adelantó que no responderá al mensaje, no importa si tiene críticas o no. Fuentes del entorno, indicaron: “No sabemos qué van a decir a ciencia cierta. Nunca se les contesta y seguramente esta vez no sería la excepción. No corresponde y no sirve de nada”.
Por otra parte, respecto al Tedeum del 25 de mayo, se confirmó que estarán presentes el presidente Javier Milei junto a sus ministros y secretarios. También se espera que haya un reencuentro con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el jefe del Gobierno porteño, Jorge Macri, a pesar del desplante que les hizo el año pasado el mandatario libertario al negarles el saludo.
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