Tedeum del 25 de Mayo: el Gobierno se ataja y busca evitar críticas en la Catedral Metropolitana

En la Casa Rosada consideran que esta vez "no debería ser crítico" ya que aseguran, "la pobreza bajó considerablemente". Las mismas fuentes se mostraron esperanzados e indicaron que "seguramente se hable más sobre el pasado y si hay una crítica va a ser por el lado de que este Gobierno forma parte de una seguidilla (en relación a otras administraciones). No va a ser netamente opositor".

El encuentro se realizó el jueves en el Palacio San Martín con el fin de analizar el discurso del próximo lunes. A esto se suma también, los crecientes rumores de que el papa León XIV podría visitar la Argentina en noviembre próximo. En el Ejecutivo esperan de parte del Arzobispo una referencia a esa eventual visita.

Conferencia episcopal

Si bien no se conoce en detalle lo que la Iglesia dirá, el Gobierno ya adelantó que no responderá al mensaje, no importa si tiene críticas o no. Fuentes del entorno, indicaron: “No sabemos qué van a decir a ciencia cierta. Nunca se les contesta y seguramente esta vez no sería la excepción. No corresponde y no sirve de nada”.

Por otra parte, respecto al Tedeum del 25 de mayo, se confirmó que estarán presentes el presidente Javier Milei junto a sus ministros y secretarios. También se espera que haya un reencuentro con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el jefe del Gobierno porteño, Jorge Macri, a pesar del desplante que les hizo el año pasado el mandatario libertario al negarles el saludo.