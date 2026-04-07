Fuerte cruce entre Claudio Borghi y el influencer Gustav Salvestrini: "Yo te pagaba el sueldo"
Claudio Borghi y el influencer xeneize Gustav Salvestrini protagonizaron un tenso cruce en vivo al debatir sobre fútbol y el paso del DT por Boca.
Un tenso momento se vivió durante la emisión del programa Picado TV, donde Claudio “Bichi” Borghi y el influencer Gustav Salvestrini, hincha reconocido de Boca, protagonizaron un intercambio cargado de ironías y cuestionamientos mutuos.
La discusión comenzó mientras analizaban la figura de Lionel Messi y una polémica foto vinculada a Donald Trump. En ese contexto, el entrenador intentó llevar la conversación hacia lo estrictamente futbolístico: “Bueno… hablemos de fútbol”, expresó. La respuesta del influencer no tardó en llegar: “Ya estamos hablando de fútbol, a vos te gusta hablar de cosas aburridas”.
El ex entrenador insistió en su postura y marcó distancia respecto a los temas extradeportivos. “Lo que rodea al fútbol no me interesa, me nombraste personajes que no me cruzo, no le doy la mano ni como, nada con ellos”, señaló. Salvestrini respondió con ironía: “Hablemos de triangulaciones y basculaciones, programón”.
La frase sobre Boca que encendió la discusión entre ambos
El momento más álgido llegó cuando se mencionó el paso de Borghi como director técnico de Boca. “Yo de fútbol no sé nada”, comentó el ex futbolista, lo que generó una rápida réplica del influencer: “Ya sé, estuviste en Boca y no nos fue tan bien”.
Borghi respondió marcando distancia: “No me fue, no te vi jugar”. Allí, Salvestrini lanzó la frase que terminó de tensar el clima: “No soy jugador de fútbol, soy hincha. Yo siendo socio de Boca te pagaba el sueldo a vos para que seas el técnico de Boca. Indirectamente te contrató una comisión directiva, pero los que pagaban la cuota social éramos nosotros”. El intercambio se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde generó repercusiones entre los hinchas que tomaron distintas posturas y recordaron el paso del entrenador por el Xeneize.
El tuit de Gustav Salvestrini luego de la polémica con el Bichi Borghi
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