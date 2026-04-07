Fuerte cruce entre Claudio Borghi y el influencer Gustav Salvestrini: "Yo te pagaba el sueldo"

Borghi respondió marcando distancia: “No me fue, no te vi jugar”. Allí, Salvestrini lanzó la frase que terminó de tensar el clima: “No soy jugador de fútbol, soy hincha. Yo siendo socio de Boca te pagaba el sueldo a vos para que seas el técnico de Boca. Indirectamente te contrató una comisión directiva, pero los que pagaban la cuota social éramos nosotros”. El intercambio se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde generó repercusiones entre los hinchas que tomaron distintas posturas y recordaron el paso del entrenador por el Xeneize.