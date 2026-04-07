Real Madrid vs. Bayern Múnich, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
El Santiago Bernabéu será escenario de un nuevo choque entre dos gigantes del continente que buscan dar el primer paso rumbo a semifinales en una serie cargada de historia.
lEl fútbol europeo vuelve a regalar un cruce de alto voltaje con el enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern Múnich, que este martes desde las 16 se medirán en el estadio Santiago Bernabéu por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026. Se trata de una rivalidad que ha marcado época dentro del certamen y que suma un nuevo capítulo entre dos equipos acostumbrados a competir en la élite.
El conjunto español llega golpeado en el plano doméstico tras una serie de resultados adversos que complicaron seriamente sus aspiraciones en LaLiga. La reciente caída frente al Mallorca, sumada a la victoria del Barcelona en su visita al Atlético de Madrid, dejó al Merengue a siete puntos del liderazgo. Este contexto genera incertidumbre en torno a la formación, especialmente por el regreso de dos figuras como Kylian Mbappé y Jude Bellingham, cuya inclusión plantea dudas en el armado táctico que venía funcionando en su ausencia. El entrenador deberá decidir si modifica la estructura o sostiene la base que encontró equilibrio en los últimos partidos.
Por el lado de los bávaros, la realidad es muy distinta. El equipo alemán continúa mostrando una superioridad marcada en la Bundesliga, donde lidera con comodidad y mantiene una diferencia de nueve puntos sobre su perseguidor más cercano, el Borussia Dortmund. Incluso en partidos donde ha rotado piezas, como ocurrió en la victoria agónica por 3-2 ante Friburgo, el conjunto ha logrado sostener su rendimiento. A esto se suma la inminente vuelta de Harry Kane, pieza clave en el ataque y máximo referente goleador, con 31 tantos dentro de los 100 convertidos por el equipo en el torneo local.
Más allá del presente de cada uno, el visitante llega con una cuenta pendiente frente al local, ya que acumula nueve encuentros consecutivos sin poder vencerlo en competiciones europeas. Este dato no pasa desapercibido en la previa de una serie que, históricamente, ha definido títulos y clasificaciones decisivas. Con planteles repletos de jerarquía y experiencia internacional, ambos buscarán imponer condiciones desde el inicio para encaminar la eliminatoria.
El duelo en Madrid será apenas el primer acto de una llave que promete ser apasionante. Con estilos diferentes pero la misma ambición, dos de los clubes más grandes de Europa se preparan para protagonizar otro enfrentamiento inolvidable en la "Orejona", donde cada detalle puede marcar la diferencia entre avanzar o quedarse en el camino.
Real Madrid vs. Bayern Múnich: probables formaciones
- Real Madrid: Andriy Lunin; Éder Militão, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarch; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior DT: Álvaro Arbeloa.
- Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Staniši, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise y Harry Kane. DT: Vicent Kompany.
Real Madrid vs. Bayern Múnich: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid, España).
- Árbitro: Michael Oliver.
- VAR: Jarred Gillett.
- TV: ESPN y Disney+.
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