Real Madrid vs. Bayern Múnich, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

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Por el lado de los bávaros, la realidad es muy distinta. El equipo alemán continúa mostrando una superioridad marcada en la Bundesliga, donde lidera con comodidad y mantiene una diferencia de nueve puntos sobre su perseguidor más cercano, el Borussia Dortmund. Incluso en partidos donde ha rotado piezas, como ocurrió en la victoria agónica por 3-2 ante Friburgo, el conjunto ha logrado sostener su rendimiento. A esto se suma la inminente vuelta de Harry Kane, pieza clave en el ataque y máximo referente goleador, con 31 tantos dentro de los 100 convertidos por el equipo en el torneo local.