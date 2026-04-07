Sporting de Lisboa vs. Arsenal, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

estadio José Alvalade

Por su parte, el Arsenal llega a este cruce con la etiqueta de candidato. Los dirigidos por Mikel Arteta fueron los mejores en la fase regular, donde sumaron 24 puntos y se consolidaron como uno de los equipos más sólidos del torneo. En los octavos de final dejaron en el camino al Bayer Leverkusen con un global de 3-1, mostrando autoridad tanto en casa como de visitante. Sin embargo, el presente reciente genera algunas dudas en el conjunto londinense.