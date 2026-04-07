Sporting de Lisboa vs. Arsenal, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
El conjunto portugués intentará seguir sorprendiendo ante un Arsenal que llega como favorito, pero con algunas dudas tras sus recientes resultados en el fútbol inglés.
El estadio José Alvalade será el escenario de un duelo atractivo entre Sporting de Lisboa y Arsenal, quienes se medirán este martes desde las 16 por los cuartos de final de la Champions League 2025/26. El encuentro, que contará con el arbitraje del alemán Daniel Siebert. Ambos equipos buscarán dar el primer golpe en una serie que presenta condimentos interesantes tanto por el presente como por el recorrido de cada uno en el certamen.
El conjunto portugués ha sido una de las revelaciones de esta edición del torneo. Tras una sólida actuación en la fase inicial, logró ubicarse entre los ocho mejores equipos y evitar la instancia de playoffs, lo que le permitió llegar más descansado a las rondas eliminatorias. En los octavos de final protagonizó una remontada memorable al revertir un 0-3 frente al Bodø/Glimt de Noruega, imponiéndose finalmente por 5-0 en tiempo suplementario en Lisboa.
Este resultado no solo le dio el pase de ronda, sino que también consolidó la confianza de un equipo que atraviesa un gran momento. En el campeonato local, el Sporting se ubica en la segunda posición, por detrás del Porto, lo que refleja su competitividad en todos los frentes.
Por su parte, el Arsenal llega a este cruce con la etiqueta de candidato. Los dirigidos por Mikel Arteta fueron los mejores en la fase regular, donde sumaron 24 puntos y se consolidaron como uno de los equipos más sólidos del torneo. En los octavos de final dejaron en el camino al Bayer Leverkusen con un global de 3-1, mostrando autoridad tanto en casa como de visitante. Sin embargo, el presente reciente genera algunas dudas en el conjunto londinense.
En sus últimas presentaciones, el equipo inglés sufrió golpes importantes: cayó en la final de la Copa de la Liga frente al Manchester City y también fue eliminado en los cuartos de final de la FA Cup tras perder contra el Southampton. Estos resultados contrastan con su buen andar en la Premier League, donde se mantiene en la cima, aunque con una ventaja ajustada sobre el equipo dirigido por Pep Guardiola, lo que añade presión en un calendario exigente.
Con estilos diferentes y realidades que combinan confianza y dudas, ambos se preparan para un cruce que puede definir gran parte de su temporada. El local buscará hacerse fuerte ante su gente y continuar con su racha positiva, mientras que la visita intentará imponer su jerarquía para confirmar su favoritismo y dar un paso firme hacia las semifinales del torneo más prestigioso de Europa.
Sporting de Lisboa vs. Arsenal: probables formaciones
- Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; João Simões, Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves y Luis Suárez. DT: Rui Borges.
- Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Ricardo Calafiori; Martin Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard; Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.
Sporting de Lisboa vs. Arsenal: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: José Alvelade.
- Árbitro: Daniel Siebert (ALE).
- VAR: Bastian Dankert(ALE).
- TV: Fox Sports y Disney+.
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