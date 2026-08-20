Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Corinthians vs. Rosario Central por la Copa Libertadores

Corinthians y Rosario Central se miden este jueves, desde las 21:30, en el Neo Química Arena de San Pablo, donde definen el último cupo de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de Estudiantes de La Plata y Universidad Católica, serie que también está abierta luego del 1-1 de la ida.