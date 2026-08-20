Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Corinthians vs. Rosario Central por la Copa Libertadores
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Corinthians vs. Rosario Central por la Copa Libertadores.
Corinthians y Rosario Central se miden este jueves, desde las 21:30, en el Neo Química Arena de San Pablo, donde definen el último cupo de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de Estudiantes de La Plata y Universidad Católica, serie que también está abierta luego del 1-1 de la ida.
El encuentro será televisado por Fox Sports y Telefe y tendrá al venezolano Alexis Herrera como árbitro principal, mientras que su compatriota Nicolás Gallo estará a cargo del VAR. El duelo de ida, disputado en el Gigante de Arroyito, terminó empatado sin goles.
En la fase de grupos, el equipo dirigido por Jorge Almirón tuvo una destacada actuación y terminó segundo del Grupo H con 13 puntos, igualado en unidades con Independiente del Valle. Central registró cuatro victorias, un empate y una derrota, mientras que recibió apenas un gol en seis partidos y mantuvo el arco invicto durante las primeras cinco jornadas.
El conjunto argentino, que el último fin de semana superó a Barracas Central por el Torneo Clausura, buscará hacerse fuerte en Brasil para seguir con vida en el certamen y meterse entre los ocho mejores del continente, instancia que no disputa desde 2016.
Formaciones de Corinthians vs. Rosario Central por la Copa Libertadores
- Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu; Raniele, Alex Menezes, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César, Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Corinthians vs. Rosario Central
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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