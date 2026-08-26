Mapa EN VIVO de la tormenta de Santa Rosa: a qué hora llueve en el AMBA
Seguí el avance de la tormenta de Santa Rosa en el AMBA. Conocé el pronóstico detallado y a qué hora comenzarán las intensas lluvias en la región.
El pronóstico meteorológico anticipa la llegada de la tradicional tormenta de Santa Rosa en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El fenómeno climático traerá precipitaciones intermitentes, ráfagas de viento y un marcado descenso térmico durante las próximas jornadas en toda la región porteña y el conurbano bonaerense.
A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa al AMBA
El desarrollo del tiempo comenzará a desmejorar paulatinamente durante este miércoles 26 de agosto, intensificándose con el transcurso de las horas:
- Primeras precipitaciones: Hacia las 17:00 horas se registrarán las primeras lluvias débiles (30% de probabilidad y 16°C), que se extenderán hacia las 18:00 con un 40% de probabilidad.
- La noche del miércoles: Tras un breve respiro con cielo nuboso, la inestabilidad regresará cerca de las 23:00 con nuevos chaparrones aislados y marcas de 14°C.
- El pico de la tormenta: La mayor intensidad se vivirá durante la madrugada del jueves 27 de agosto. Entre las 02:00 y las 08:00 de la mañana la probabilidad de lluvia oscilará entre el 70% y el 80%, con picos de acumulación de hasta 3.3 mm a las 05:00.
- Inestabilidad residual: Durante la tarde del jueves, hacia las 14:00, se prevé el registro de tormentas aisladas con 17°C, mejorando definitivamente hacia la noche con cielo parcialmente nublado.
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