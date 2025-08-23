Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Martín de San Juan vs. Gimnasia La Plata
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Martín (SJ) vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2025.
Este sábado, San Martín de San Juan será anfitrión de Gimnasia y Esgrima La Plata en un partido clave de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro se llevará a cabo a las 20 horas en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, con Fernando Espinoza como árbitro y transmisión por ESPN Premium.
San Martín de San Juan llega al partido con un punto importante conseguido en su visita a Talleres de Córdoba, donde su arquero, Matías Borgogno, tuvo una actuación destacada. "El punto sirve muchísimo. Después de una semana difícil, necesitábamos sumar”, reconoció el portero tras el empate. Sin embargo, la situación del "Santo sanjuanino" sigue siendo crítica, ya que se encuentra en la última posición tanto en la tabla anual como en la de promedios.
Por otro lado, Gimnasia y Esgrima La Plata buscará recuperarse de su reciente derrota por 2-1 ante Lanús, que rompió una racha invicta de tres partidos. El equipo platense tiene una buena noticia: Pedro Silva Torrejón se reincorporó a los entrenamientos y podría volver al once inicial.
Sin embargo, el "Lobo" enfrentará el partido con bajas importantes. Norberto Briasco sufrió una lesión muscular y no estará disponible, mientras que Ivo Mammini dejó el club para unirse al AIK de Suecia. Estos cambios obligarán a Gimnasia a reajustar su estrategia para el encuentro.
Formaciones de San Martín (SJ) vs. Gimnasia por el Torneo Clausura
San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Pablo García; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba o Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Sebastián Lomónaco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Cómo ver en vivo San Martín (SJ) vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario