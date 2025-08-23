Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Martín de San Juan vs. Gimnasia La Plata

San Martín de San Juan llega al partido con un punto importante conseguido en su visita a Talleres de Córdoba, donde su arquero, Matías Borgogno, tuvo una actuación destacada. "El punto sirve muchísimo. Después de una semana difícil, necesitábamos sumar”, reconoció el portero tras el empate. Sin embargo, la situación del "Santo sanjuanino" sigue siendo crítica, ya que se encuentra en la última posición tanto en la tabla anual como en la de promedios.