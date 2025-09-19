Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Martín (SJ) vs. Vélez
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Martín (SJ) vs. Vélez por el Torneo Clausura 2025.
En un duelo correspondiente a la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025, San Martín de San Juan y Vélez se verán las caras este viernes desde las 19:15 en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez. Ambos equipos llegan con realidades muy diferentes, pero con la misma necesidad.
El Santo atraviesa un presente angustiante. La lucha por la permanencia lo tiene sumido en la última posición de la tabla de promedios y en compañía de Aldosivi en el fondo de la anual. La igualdad 0-0 en Córdoba frente a Belgrano fue apenas un alivio parcial, ya que acumula solo cinco puntos de los últimos quince.
Del otro lado, Vélez viaja a San Juan con el golpe de la derrota por 1-0 ante Racing en Liniers, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ese traspié no solo cortó una racha de siete encuentros invicto, sino que también dejó la preocupación de tener que remontar en la revancha.
Sin embargo, en el Clausura la situación es distinta: el Fortín ocupa el tercer puesto en la Zona B y un triunfo en el Hilario Sánchez lo dejaría con un pie en la siguiente fase.
San Martín (SJ) vs. Vélez: probables formaciones
- San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Sebastián Jaurena, Diego González, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
- Vélez: Álvaro Montero; Isaías Andrada, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Tomás Cavanagh; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini, Dilan Godoy e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo San Martín (SJ) vs. Vélez
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
