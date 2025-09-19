Unión vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Mientras tanto, el equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, navega por un semestre complicado. Su derrota 1 a 0 ante Lanús en "La Fortaleza" los dejó entre los últimos tres de su zona y significó su quinta caída sin victorias en sus últimas seis presentaciones. Necesitan sumar para escalar posiciones y acercarse a la zona de playoffs. A pesar de este mal momento en la liga, la “Lepra” tiene un respiro, ya que recientemente eliminó a Tigre 3 a 1, asegurando su lugar en las semifinales de la Copa Argentina.