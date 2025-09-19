Crisis en San Lorenzo: la Justicia suspendió la asamblea extraordinaria tras un pedido de Marcelo Moretti

En su resolución, el juez rechazó la impugnación dirigida contra la reunión de Comisión Directiva, pero hizo lugar a la suspensión de la convocatoria a la asamblea extraordinaria. El fundamento central fue el incumplimiento de los plazos de antelación previstos en el estatuto social del club.

Según el fallo, la normativa exige que la convocatoria se efectúe con una antelación mínima de 48 horas, requisito que no se habría respetado en esta oportunidad. Por esa razón, el magistrado subrayó la necesidad de garantizar una convocatoria regular y la participación informada de los socios en los actos institucionales.

Asimismo, aclaró que la decisión adoptada tiene carácter procesal y precautorio, y que no prejuzga el fondo del pedido de nulidad, cuestión que será debatida en el juicio principal. El tribunal también fijó los costos del proceso de forma proporcional a lo ocasionado por cada parte.