Vélez derrotó por 2-1 a un San Martín (SJ) complicado con el descenso en el Torneo Clausura

San Martín (SJ) vs. Vélez: resultado en vivo

Cómo llegaron San Martín (SJ) y Vélez a este encuentro

El Santo viene atravesando un presente angustiante. La lucha por la permanencia lo tiene sumido en la última posición de la tabla de promedios y en compañía de Aldosivi en el fondo de la anual, con la obligación de sumar de a tres en lo que queda del campeonato y esperar resultados ajenos que le den un respiro.

Del otro lado, Vélez viajó a San Juan con el golpe de la derrota por 1-0 ante Racing en Liniers, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ese traspié no solo cortó una racha de siete encuentros invicto, sino que también dejó la preocupación de tener que remontar en la revancha.

Sin embargo, en el Clausura la situación es distinta: el Fortín ocupa el tercer puesto en la Zona B.

San Martín (SJ) vs. Vélez: formaciones

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Sebastián Jaurena, Diego González, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Vélez: Álvaro Montero; Isaías Andrada, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Tomás Cavanagh; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini, Dilan Godoy e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

San Martín (SJ) vs. Vélez: otros datos

Hora: 19:15.

19:15. Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez, San Juan.

Hilario Sánchez Rodríguez, San Juan. Árbitro: Andrés Gariano.

Andrés Gariano. VAR: Fernando Espinoza.

Fernando Espinoza. TV: TNT Sports Premium.