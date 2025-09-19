Vélez derrotó por 2-1 a un San Martín (SJ) complicado con el descenso en el Torneo Clausura
Este resultado deja más complicado al Santo, que necesita sumar para sostener una mínima esperanza de permanecer en Primera. Los detalles.
Vélez venció por 2-1 a San Martín de San Juan este viernes en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025. De esta manera, el Fortín se posiciona como uno de los mejores del Grupo B, mientras el Santo se hunde en la tabla de promedios.
Ahora, el equipo de Guillermo Barros Schelotto quedó tercero en la tabla de posiciones, mientras el conjunto local quedó undécimo. Lo cierto es que, a estas alturas, el Verdinegro mira más la otra tabla: la del descenso, que lo tiene como principal complicado.
Los goles del duelo entre San Martín (SJ) y Vélez
San Martín (SJ) vs. Vélez: resultado en vivo
Cómo llegaron San Martín (SJ) y Vélez a este encuentro
El Santo viene atravesando un presente angustiante. La lucha por la permanencia lo tiene sumido en la última posición de la tabla de promedios y en compañía de Aldosivi en el fondo de la anual, con la obligación de sumar de a tres en lo que queda del campeonato y esperar resultados ajenos que le den un respiro.
Del otro lado, Vélez viajó a San Juan con el golpe de la derrota por 1-0 ante Racing en Liniers, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ese traspié no solo cortó una racha de siete encuentros invicto, sino que también dejó la preocupación de tener que remontar en la revancha.
Sin embargo, en el Clausura la situación es distinta: el Fortín ocupa el tercer puesto en la Zona B.
San Martín (SJ) vs. Vélez: formaciones
- San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Sebastián Jaurena, Diego González, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
- Vélez: Álvaro Montero; Isaías Andrada, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Tomás Cavanagh; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini, Dilan Godoy e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
San Martín (SJ) vs. Vélez: otros datos
- Hora: 19:15.
- Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez, San Juan.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- VAR: Fernando Espinoza.
- TV: TNT Sports Premium.
