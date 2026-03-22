Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs Aldosivi

El Verde viene de caer por 2-0 frente a River en el Monumental, en un encuentro marcado por la temprana expulsión de Gabriel Díaz. El equipo dirigido por Facundo Sava suma 10 puntos en la Zona B y se ubica en el 12° puesto, con la atención puesta principalmente en la tabla de promedios. En ese apartado, Sarmiento marcha 27° con 80 puntos y tiene por debajo a rivales directos en la pelea por la permanencia como Aldosivi, Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, equipos que no dividen por tres temporadas y pueden superarlo con mayor facilidad. También aparece cerca Newell’s, que acumula 85 unidades.