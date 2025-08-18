Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs Atlético Tucumán

El encuentro promete ser cerrado y con mucho en juego, donde cada detalle puede marcar la diferencia. Sarmiento buscará hacerse fuerte en casa para cortar con la mala racha y Atlético intentará recuperar la confianza perdida tras la eliminación copera. La presión es alta y el margen de error, mínimo: ambos necesitan sumar de a tres para no complicarse aún más en la tabla.

Sarmiento vs. Atlético Tucumán: probables formaciones

Sarmiento: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.

Atlético Tucumán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Lucas Pusineri.

Cómo ver en vivo Sarmiento vs Atlético Tucumán por el Torneo Clausura

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.