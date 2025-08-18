Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs Atlético Tucumán
Sarmiento de Junín recibirá este lunes a Atlético Tucumán en un cruce clave por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que se disputará en el estadio Eva Perón desde las 19, tendrá a dos equipos con realidades similares: ambos necesitan puntos para escapar de la pelea en la zona baja y empezar a estabilizar su presente futbolístico.
El conjunto dirigido por Facundo Sava llega con la motivación de haber cortado una mala racha al vencer como visitante a San Martín de San Juan por 1-0 en la fecha pasada. Ahora, la meta inmediata es sostener esa levantada y conseguir dos victorias seguidas, algo que no logra desde mediados de 2024.
Además, el Verde carga con una deuda pendiente de más de seis meses sin poder ganar en su propio estadio, una estadística que presiona a jugadores y cuerpo técnico. La permanencia es el gran objetivo y este duelo directo puede significar un paso importante para empezar a alejarse del fondo de la tabla.
Por su parte, Atlético Tucumán atraviesa un momento de incertidumbre. El equipo de Lucas Pusineri fue eliminado de la Copa Argentina tras caer por 3-2 frente a Newell’s en un partido disputado en Salta, lo que dejó secuelas en lo anímico. En el Clausura, el Decano tuvo un inicio irregular: triunfo ante San Martín de San Juan, empate con Central Córdoba, derrota frente a Riestra y otro empate con Rosario Central.
Los tucumanos saben que no pueden seguir perdiendo terreno si quieren mantener la categoría, y Junín aparece como una parada clave para reordenar el camino.
El encuentro promete ser cerrado y con mucho en juego, donde cada detalle puede marcar la diferencia. Sarmiento buscará hacerse fuerte en casa para cortar con la mala racha y Atlético intentará recuperar la confianza perdida tras la eliminación copera. La presión es alta y el margen de error, mínimo: ambos necesitan sumar de a tres para no complicarse aún más en la tabla.
Sarmiento vs. Atlético Tucumán: probables formaciones
- Sarmiento: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.
- Atlético Tucumán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Lucas Pusineri.
Cómo ver en vivo Sarmiento vs Atlético Tucumán por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
