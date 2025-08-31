Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. Deportivo Riestra

La reciente derrota 3-0 frente a Atlético Tucumán fue un duro golpe para el equipo de Carlos Tevez, que se encuentra en una situación crítica en la tabla de posiciones. Si el torneo terminara hoy, Talleres debería jugar un desempate contra Aldosivi para evitar el descenso a la Primera Nacional. Para cuando comience su partido, el equipo cordobés ya sabrá el resultado del encuentro entre el "Tiburón" y Boca, lo que podría aumentar o disminuir la presión. La "T" necesita con urgencia sumar de a tres para tomar un respiro.