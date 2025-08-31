Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. Deportivo Riestra
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo, desde las 16:45, Talleres de Córdoba recibirá a Deportivo Riestra en el Estadio Mario Alberto Kempes por la séptima fecha del Torneo Clausura. El partido, que será televisado por ESPN Premium, se presenta como un desafío crucial para el equipo local, que atraviesa un momento delicado, marcado por la presión del descenso. El arbitraje estará a cargo de Bryan Ferreyra, con Fernando Echenique en el VAR.
La reciente derrota 3-0 frente a Atlético Tucumán fue un duro golpe para el equipo de Carlos Tevez, que se encuentra en una situación crítica en la tabla de posiciones. Si el torneo terminara hoy, Talleres debería jugar un desempate contra Aldosivi para evitar el descenso a la Primera Nacional. Para cuando comience su partido, el equipo cordobés ya sabrá el resultado del encuentro entre el "Tiburón" y Boca, lo que podría aumentar o disminuir la presión. La "T" necesita con urgencia sumar de a tres para tomar un respiro.
Por su parte, Deportivo Riestra llega a Córdoba en una situación muy diferente. El "Malevo" se ubica en el cuarto puesto de la Zona B y no corre peligro de perder la categoría. Con el envión anímico de haber goleado 3-0 a Sarmiento en la fecha anterior, Riestra buscará mantener su buen momento y complicar aún más el panorama de Talleres. El partido se anticipa como un duelo de realidades opuestas, con Talleres desesperado por un triunfo y Riestra buscando aprovechar la necesidad de su rival.
Probables formaciones del duelo
Talleres: Guido Hererera; Matías Catalán, Santiago Fernández, Jose Luis Palomino y Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Joaquín Mosqueira y Matías Gómez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Nahuel Bustos. DT: Carlos Tevez.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Rodrigo Gallo, Pedro Ramírez, Milton Céliz, Pablo Monje, Alexander Díaz; Antony Alonso; Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Cómo ver en vivo Talleres vs. Riestra
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
