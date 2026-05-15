Escándalo en Talleres: Valoyes dio positivo de alcoholemia antes del clásico con Belgrano
El delantero colombiano fue detenido en un operativo policial durante la madrugada previa al partido más importante del semestre.
Diego Valoyes quedó envuelto en una fuerte polémica luego de conocerse un episodio ocurrido en la previa del clásico cordobés entre Talleres y Belgrano por el Torneo Apertura 2026. El delantero colombiano fue sometido a un control de alcoholemia durante la madrugada del jueves 7 de mayo y el resultado del examen arrojó un nivel de alcohol en sangre superior al permitido por la legislación vigente en Córdoba.
La situación se produjo apenas horas antes de uno de los partidos más importantes del año para la T y recién trascendió públicamente en las últimas horas, generando un enorme revuelo entre los hinchas del club y en el fútbol cordobés en general. Según el parte oficial, el futbolista fue detenido cerca de las 2:50 de la madrugada mientras circulaba por la zona noroeste de la ciudad.
El procedimiento tuvo lugar en un operativo de rutina realizado sobre la Avenida Circunvalación, en cercanías del cruce con avenida Rafael Núñez y el nudo vial Mujer Urbana. Allí, las autoridades le practicaron el test correspondiente y el resultado marcó 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido en las rutas provinciales cordobesas, donde rige tolerancia cero.
A partir de ese resultado, los agentes aplicaron el protocolo habitual para este tipo de infracciones. El futbolista no sufrió mayores inconvenientes y pudo retirarse del lugar luego de que otra persona quedara a cargo del vehículo. Sin embargo, el episodio rápidamente comenzó a generar repercusiones debido al delicado contexto deportivo en el que se produjo.
Talleres perdió el clásico con Belgrano, quedó afuera y se fue Tevez
Valoyes era una de las principales piezas ofensivas del equipo dirigido por Carlos Tevez y su presencia para el clásico aparecía como una de las grandes incógnitas de la semana. A pesar de lo ocurrido, el colombiano finalmente fue titular en el encuentro disputado el sábado 9 de mayo frente a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes.
El delantero disputó solamente los primeros 45 minutos y luego fue reemplazado durante el entretiempo por Valentín Depietri. Talleres terminó cayendo por 1-0 ante el Pirata con un gol convertido por Francisco González Metilli, resultado que significó la eliminación del conjunto albiazul del Torneo Apertura.
La derrota profundizó el malestar alrededor del equipo y este episodio protagonizado por Valoyes terminó sumando otro foco de tensión en una semana extremadamente complicada para la institución. Además, la situación tomó todavía más repercusión luego de la salida de Carlos Tévez, quien dejó su cargo poco después de la eliminación.
Hasta el momento, desde Talleres no hubo un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido con el delantero colombiano. Tampoco trascendió si el club analizará algún tipo de sanción interna por el episodio. Mientras tanto, el hecho sigue generando debate entre los hinchas, especialmente por tratarse de un futbolista importante dentro del plantel y por haberse producido en la antesala de un compromiso determinante.
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