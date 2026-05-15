Escándalo en Talleres: Valoyes dio positivo de alcoholemia antes del clásico con Belgrano

Talleres perdió el clásico con Belgrano, quedó afuera y se fue Tevez

Valoyes era una de las principales piezas ofensivas del equipo dirigido por Carlos Tevez y su presencia para el clásico aparecía como una de las grandes incógnitas de la semana. A pesar de lo ocurrido, el colombiano finalmente fue titular en el encuentro disputado el sábado 9 de mayo frente a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes.

El delantero disputó solamente los primeros 45 minutos y luego fue reemplazado durante el entretiempo por Valentín Depietri. Talleres terminó cayendo por 1-0 ante el Pirata con un gol convertido por Francisco González Metilli, resultado que significó la eliminación del conjunto albiazul del Torneo Apertura.

valoyes

La derrota profundizó el malestar alrededor del equipo y este episodio protagonizado por Valoyes terminó sumando otro foco de tensión en una semana extremadamente complicada para la institución. Además, la situación tomó todavía más repercusión luego de la salida de Carlos Tévez, quien dejó su cargo poco después de la eliminación.

Hasta el momento, desde Talleres no hubo un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido con el delantero colombiano. Tampoco trascendió si el club analizará algún tipo de sanción interna por el episodio. Mientras tanto, el hecho sigue generando debate entre los hinchas, especialmente por tratarse de un futbolista importante dentro del plantel y por haberse producido en la antesala de un compromiso determinante.