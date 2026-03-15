Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. Boca

El equipo dirigido por Leonardo Madelón llega con confianza luego de protagonizar uno de los partidos más espectaculares del torneo. En la última fecha empató 4-4 frente a Independiente en Avellaneda tras haber estado 3-0 arriba en el marcador. Más allá del sabor amargo por no poder sostener la ventaja, el Tatengue atraviesa una muy buena racha. Se ubica segundo en la Zona A con 15 puntos y no pierde desde el 6 de febrero, cuando cayó 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Desde entonces acumuló tres triunfos y tres empates.