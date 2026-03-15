Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. Boca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Unión vs. Boca por el Torneo Apertura.
Unión y Boca se enfrentarán este domingo desde las 22.00 en el estadio 15 de Abril por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Tatengue intentará sostener su buen momento en la Zona A, mientras que el Xeneize buscará cortar su racha de empates.
El Xeneize llega a Santa Fe tras igualar 1-1 ante San Lorenzo en La Bombonera, resultado que marcó su cuarto empate consecutivo como local. El equipo volvió a retirarse entre silbidos y el entrenador Claudio Úbeda también fue blanco de críticas pese a la reciente victoria por 3-0 frente a Lanús. Actualmente el conjunto azul y oro se ubica en el séptimo lugar de la Zona A con 13 puntos y necesita sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por los puestos de clasificación.
Una de las principales novedades para este encuentro es el regreso a la convocatoria de Alan Velasco, quien dejó atrás la distensión grado II del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda que había sufrido en la primera fecha frente a Deportivo Riestra. En su lugar salió de la lista el juvenil Gonzalo Gelini, mientras que Agustín Martegani y Dylan Gorosito tampoco fueron convocados por decisión del cuerpo técnico.
El equipo dirigido por Leonardo Madelón llega con confianza luego de protagonizar uno de los partidos más espectaculares del torneo. En la última fecha empató 4-4 frente a Independiente en Avellaneda tras haber estado 3-0 arriba en el marcador. Más allá del sabor amargo por no poder sostener la ventaja, el Tatengue atraviesa una muy buena racha. Se ubica segundo en la Zona A con 15 puntos y no pierde desde el 6 de febrero, cuando cayó 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Desde entonces acumuló tres triunfos y tres empates.
Formaciones del encuentro entre Unión y Boca
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Cómo ver en vivo Unión vs. Boca
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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