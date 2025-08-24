Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. Huracán

El Tatengue llega con el ánimo en alto después de su contundente victoria por 4-0 sobre Instituto en Alta Córdoba. Este resultado no solo puso fin a una racha de tres partidos sin ganar, sino que también rompió una larga sequía de 16 partidos sin victorias como visitante. Este triunfo es un gran envión antes de enfrentar una agenda muy exigente que incluye el partido contra Huracán, seguido por un duelo de Copa Argentina ante River y, finalmente, una visita a Racing por la liga.