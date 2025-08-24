Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. Huracán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Unión vs. Huracán por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo, desde las 14 horas, Unión y Huracán se medirán en el estadio 15 de Abril por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.
El Tatengue llega con el ánimo en alto después de su contundente victoria por 4-0 sobre Instituto en Alta Córdoba. Este resultado no solo puso fin a una racha de tres partidos sin ganar, sino que también rompió una larga sequía de 16 partidos sin victorias como visitante. Este triunfo es un gran envión antes de enfrentar una agenda muy exigente que incluye el partido contra Huracán, seguido por un duelo de Copa Argentina ante River y, finalmente, una visita a Racing por la liga.
Por su parte, el equipo dirigido por Kudelka, el Globo, viene de un duro golpe: su eliminación de la Copa Sudamericana a manos del Once Caldas. A pesar de la decepción internacional, el equipo ha tenido un buen desempeño en el torneo local, ganando tres de sus últimos cuatro partidos contra Boca, Tigre y Argentinos Juniors. Ahora, buscará recuperarse y mantenerse en la lucha por los primeros puestos.
Formaciones de Unión vs. Huracán
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Huracán: Hernán Galíndez, Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez, Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Francisco Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi, Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
Cómo ver en vivo Unión vs. Huracán
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
