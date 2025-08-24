Karina Milei habló en público por primera vez desde que estalló el escándalo por coimas

image

La aparición de Karina Milei se dio en un contexto crítico: está siendo señalada en una causa judicial por un supuesto esquema de cobro y distribución de coimas dentro del organismo estatal. Audios filtrados del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, la mencionan como una de las principales beneficiarias del circuito de corrupción investigado.

En ese marco, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia formal en los Tribunales de Comodoro Py, acusando a los involucrados de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la ley de Ética Pública, bajo la hipótesis de que operaban como una asociación ilícita.

Según esa presentación, el presidente Javier Milei y su hermana Karina figuran como beneficiarios directos del desvío de fondos; mientras que Eduardo "Lule" Menem y Diego Spagnuolo habrían actuado como intermediarios. La droguería Suizo Argentina aparece como el supuesto canal utilizado para el cobro y reparto de los sobornos.

Un mensaje críptico desde Casa Rosada

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió de manera indirecta al escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad con un mensaje en su cuenta de X.

"El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin", expresó, en medio de la creciente presión sobre la figura de Karina Milei, mencionada en los audios filtrados que investiga la Justicia.

Antes que él, el ministro del Interior, Guillermo Francos, también había sugerido una operación política detrás de la denuncia. Habló de una "maniobra política", que —según subrayó— ocurrió "en medio del debate por la emergencia en discapacidad".