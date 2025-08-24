El ugandés Jacob Kiplimo ganó la Media Maratón de Buenos Aires

Su trayectoria es impresionante: fue medallista de bronce en los 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y campeón mundial de cross country por equipos en 2019. En esa misma disciplina también se coronó campeón individual en 2023 y 2024, consolidando su lugar entre los mejores del mundo.

Sin embargo, su camino no fue fácil. Nació el 14 de noviembre del 2000 en Kween, un pequeño pueblo de Uganda, donde aún vive. Creció en una familia numerosa de 28 hermanos, en condiciones de extrema pobreza, dedicados a la agricultura de subsistencia. Desde muy pequeño, corría dos veces al día los 2,5 kilómetros que separaban su casa de la escuela. Fue en ese trayecto cotidiano donde empezó a descubrir su talento natural para correr.

Con el apoyo de cinco de sus hermanos mayores, comenzó a entrenarse y, a los 15 años, se convirtió en el atleta más joven de la delegación ugandesa en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Hoy, con una carrera ya consolidada, sueña con llegar a Los Ángeles 2028 y conquistar la medalla dorada olímpica que todavía le falta.