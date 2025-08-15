Unión goleó 4-0 a Instituto en Córdoba, por el Torneo Clausura 2025

El Tatengue, en tanto, llegaba golpeado por la derrota 1-0 ante Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona. El conjunto santafesino, bajo la conducción de Leonardo Madelón, sufre una preocupante sequía ofensiva: apenas convirtió dos goles en cuatro partidos. Su única victoria en el Clausura se produjo en el debut, cuando superó 1-0 a Estudiantes en el 15 de Abril; luego empató con Boca y Tigre, y no pudo sostener el nivel.

Instituto vs. Unión: formaciones

Instituto: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Daniel Oldrá.

Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. Unión: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Leonardo Carol Madelón.

Instituto vs. Unión: otros datos

Hora:19:00.

Estadio: Monumental Presidente Perón.

Monumental Presidente Perón. Árbitro: Bruno Amiconi.

Bruno Amiconi. VAR: Fernando Espinoza.

Fernando Espinoza. TV: ESPN Premium.