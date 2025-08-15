Unión goleó 4-0 a Instituto en Córdoba, por el Torneo Clausura 2025
La "Gloria" no levanta y el "Tatengue" aprovechó el mal momento del conjunto cordobés para lograr un gran triunfo que les permite ganar aire en la tabla y alejarse de la pelea por el descenso.
El Estadio Mario Alberto Kempes fue escenario del cruce interzonal de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, en el que Unión vapuleó 4-0 a Instituto.
Ambos conjuntos llegaban con una campaña idéntica: una victoria, dos empates y una derrota, por lo que la premisa era clara, sumar de a tres para evitar complicaciones futuras en la lucha por la permanencia.
En este marco, la visita se impuso con contundencia, con los goles de Mauro Pittón, que abrió y cerró la cuenta; y Mauricio Martínez y Marcelo Estigarribia.
La Gloria arribó al partido tras un empate 1-1 ante Platense en un choque con tintes de frustración. El equipo cordobés, dirigido por Daniel Oldrá, se sintió cerca de quedarse con la victoria ante el último campeón, pero terminó lamentando errores en los tramos finales.
Antes de ese resultado, había vencido a Gimnasia en La Plata, caído frente a River y empatado contra Vélez, dejando la sensación de que el rendimiento existe, pero la falta de contundencia le impide despegar.
El Tatengue, en tanto, llegaba golpeado por la derrota 1-0 ante Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona. El conjunto santafesino, bajo la conducción de Leonardo Madelón, sufre una preocupante sequía ofensiva: apenas convirtió dos goles en cuatro partidos. Su única victoria en el Clausura se produjo en el debut, cuando superó 1-0 a Estudiantes en el 15 de Abril; luego empató con Boca y Tigre, y no pudo sostener el nivel.
