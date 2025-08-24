Unión y Huracán empataron 1-1 por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025

Con este resultado, Huracán quedó como escolta de Barracas Central, líder de la Zona A, con 10 unidades, mientras que Unión se ubica en la tercera posición, apenas un punto por debajo con 9 unidades. En la próxima jornada, el equipo de Parque Patricios buscará recuperar terreno para seguir en la pelea cuándo visite a San Lorenzo en una nueva edición del clásico, mientras que el Tatengue intentará sumar de a tres en su visita a Racing para no perderle pisada al líder.