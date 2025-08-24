Unión y Huracán empataron 1-1 por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025
El Globo comenzó ganando con gol de Martín Nervo, pero el Tatengue reaccionó en el complemento y rescató un punto en el estadio 15 de Abril.
En un duelo intenso correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, Unión de Santa Fe y Huracán empataron 1-1 en el estadio 15 de Abril.
El Globo golpeó primero en el primer tiempo con un gol de Martín Nervo, que aprovechó un balón detenido para poner en ventaja a la visita. Sin embargo, el conjunto local no bajó los brazos y logró el empate en el complemento gracias a Marcelo Estigarribia, que marcó el tanto que selló la igualdad definitiva.
Con este resultado, Huracán quedó como escolta de Barracas Central, líder de la Zona A, con 10 unidades, mientras que Unión se ubica en la tercera posición, apenas un punto por debajo con 9 unidades. En la próxima jornada, el equipo de Parque Patricios buscará recuperar terreno para seguir en la pelea cuándo visite a San Lorenzo en una nueva edición del clásico, mientras que el Tatengue intentará sumar de a tres en su visita a Racing para no perderle pisada al líder.
Martín Nervo, de cabeza, marcó el 1-0 del Globo:
Marcelo Estigarribia igualó el encuentro para el equipo local que juega con uno más:
Formaciones de Unión vs. Huracán
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Huracán: Hernán Galíndez, Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez, Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Francisco Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi, Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
Unión vs. Huracán: datos del partido
- Hora: 14
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Germán Delfino
- Estadio: 15 de Abril
