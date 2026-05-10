Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Gimnasia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Gimnasia por el Torneo Apertura.
En el marco de los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, Vélez recibe este domingo por la noche en Liniers a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el último partido de octavos de final y por un lugar en la próxima instancia.
El encuentro se juega desde las 21.30 horas en el Estadio José Amalfitani, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports.
Vélez llega a este cruce tras haber protagonizado un gran desempeño en la Zona A, donde mantuvo el liderazgo hasta la fecha 14. Sin embargo, una racha de tres empates consecutivos —frente a San Lorenzo, Unión y Newell’s— le costó la punta y lo relegó al tercer puesto por detrás de Estudiantes y Boca.
En la vereda de enfrente, Gimnasia atraviesa un presente inmejorable bajo la conducción interina de Ariel Pereyra. Desde la salida de Fernando Zaniratto, el conjunto platense encadenó seis victorias consecutivas entre el campeonato local y la Copa Argentina, donde eliminó con autoridad a Camioneros y Acassuso.
Formaciones de Vélez vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura 2026
Vélez: Álavaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán o Aaron Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza o Rodrigo Aliendro, Tobías Andrada; Matías Pellegrini, Diego Valdés o Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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