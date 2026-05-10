Vélez vs. Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Apertura: horario, formaciones, goles y resultado en vivo
El "Fortín" recibe al "Lobo" en Liniers, en el último partido de octavos de final para termnar de definir el cuadro.
En el marco de los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, Vélez recibe este domingo por la noche en Liniers a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el último partido de octavos de final y por un lugar en la próxima instancia.
El encuentro se juega desde las 21.30 horas en el Estadio José Amalfitani, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports.
Vélez llega a este cruce tras haber protagonizado un gran desempeño en la Zona A, donde mantuvo el liderazgo hasta la fecha 14. Sin embargo, una racha de tres empates consecutivos —frente a San Lorenzo, Unión y Newell’s— le costó la punta y lo relegó al tercer puesto por detrás de Estudiantes y Boca.
En medio de ese cierre de fase regular, el equipo de Liniers logró un respiro en la Copa Argentina al vencer 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta, asegurando su lugar en octavos de final. Pese a esta reciente irregularidad en el marcador, el plantel mantiene la confianza intacta para superar al Lobo y avanzar a los cuartos de final del torneo.
En la vereda de enfrente, Gimnasia atraviesa un presente inmejorable bajo la conducción interina de Ariel Pereyra. Desde la salida de Fernando Zaniratto, el conjunto platense encadenó seis victorias consecutivas entre el campeonato local y la Copa Argentina, donde eliminó con autoridad a Camioneros y Acassuso.
Este sprint final, que incluyó triunfos clave ante rivales como Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors, le permitió sellar su clasificación con una fecha de antelación. Aunque no logró superar la línea de Belgrano en la tabla general, el Lobo llega entonado por una efectividad perfecta en sus últimas presentaciones y busca dar el golpe en este duelo eliminatorio.
Formaciones de Vélez vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura 2026
Vélez: Álavaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán o Aaron Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza o Rodrigo Aliendro, Tobías Andrada; Matías Pellegrini, Diego Valdés o Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.
Datos de Vélez vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura
- Hora: 21.30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Germán Delfino
- Estadio: José Amalfitani
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