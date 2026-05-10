Vélez vs. Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Apertura: horario, formaciones, goles y resultado en vivo

En la vereda de enfrente, Gimnasia atraviesa un presente inmejorable bajo la conducción interina de Ariel Pereyra. Desde la salida de Fernando Zaniratto, el conjunto platense encadenó seis victorias consecutivas entre el campeonato local y la Copa Argentina, donde eliminó con autoridad a Camioneros y Acassuso.

Este sprint final, que incluyó triunfos clave ante rivales como Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors, le permitió sellar su clasificación con una fecha de antelación. Aunque no logró superar la línea de Belgrano en la tabla general, el Lobo llega entonado por una efectividad perfecta en sus últimas presentaciones y busca dar el golpe en este duelo eliminatorio.

Formaciones de Vélez vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura 2026

Vélez: Álavaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán o Aaron Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza o Rodrigo Aliendro, Tobías Andrada; Matías Pellegrini, Diego Valdés o Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Datos de Vélez vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura