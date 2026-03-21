Futbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Lanús por el Torneo Apertura

Vélez llega a este compromiso mirando a todos desde arriba en la Zona A. Con 22 puntos (6 victorias y 4 empates), comparte con Defensa y Justicia el honor de ser los únicos equipos que aún no conocen la derrota en lo que va del torneo. Su última escala fue un sólido triunfo 2-0 ante Platense, con festejos de Florian Monzón y Lucas Robertone.