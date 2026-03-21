Futbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Lanús por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Lanús por el Torneo Apertura.
Este sábado a las 15:30, Liniers será el epicentro de un duelo clave por la fecha 12 del Apertura. El "Fortín" de los Barros Schelotto pone a prueba su liderazgo invicto frente a un Lanús que llega en estado de gracia.
Vélez llega a este compromiso mirando a todos desde arriba en la Zona A. Con 22 puntos (6 victorias y 4 empates), comparte con Defensa y Justicia el honor de ser los únicos equipos que aún no conocen la derrota en lo que va del torneo. Su última escala fue un sólido triunfo 2-0 ante Platense, con festejos de Florian Monzón y Lucas Robertone.
Pese a la euforia de la gente, Guillermo Barros Schelotto prefiere la cautela: "Veo más maduro al equipo, pero no podemos relajarnos", soltó el DT, subrayando que la solidez colectiva es la base de este momento, tanto de local como de visitante.
Lanús atraviesa su mejor semana del año. Tras el histórico 5-0 sobre Newell's —con un triplete consagratorio del pibe Dylan Aquino—, el conjunto del Sur se metió de lleno en la pelea por los playoffs. Con 15 unidades y un partido pendiente, los dirigidos por Pellegrino acumulan dos triunfos en fila y una confianza renovada.
Además del buen juego, la expectativa está puesta en el colombiano Yoshan Valois, quien tras su debut confesó: "Esto es maravilloso para mí". Con el sorteo de la Libertadores ya digerido, Lanús intentará arrebatarle el invicto al puntero para confirmar que está listo para grandes cosas este semestre.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Lanús
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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