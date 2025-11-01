Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Talleres
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Talleres por el Torneo Clausura 2025.
Vélez y Talleres se medirán este sábado desde las 17:00 en el estadio José Amalfitani, en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura. El Fortín, ya con el boleto asegurado a los octavos de final, intentará seguir firme en los puestos de privilegio, mientras que la T llega urgida por sumar para escapar del fondo de la tabla.
El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto ya se metió entre los ocho mejores de la Zona B y, con 25 puntos, apunta ahora a cerrar la fase lo más arriba posible para garantizar la localía en los cruces eliminatorios. El equipo del “Mellizo” viene de obtener siete de los últimos doce puntos y buscará aprovechar el mal momento de su rival.
Por su parte, Talleres ocupa el puesto 27 en la tabla anual con 27 unidades y se encuentra apenas a un punto de San Martín de San Juan, que hoy estaría perdiendo la categoría. Los cordobeses necesitan con urgencia un triunfo ante Vélez para tomar aire en la lucha por la permanencia, en una jornada en la que el Santo se enfrentará con Godoy Cruz, que cuenta con el mismo puntaje que la T.
Probables formaciones
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quiros, Elías Gomez; Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, José Luis Palomino, Miguel Navarro; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Juan Portilla, Luis Angulo; y Rick. DT: Carlos Tevez.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Talleres
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario