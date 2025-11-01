Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Talleres

Por su parte, Talleres ocupa el puesto 27 en la tabla anual con 27 unidades y se encuentra apenas a un punto de San Martín de San Juan, que hoy estaría perdiendo la categoría. Los cordobeses necesitan con urgencia un triunfo ante Vélez para tomar aire en la lucha por la permanencia, en una jornada en la que el Santo se enfrentará con Godoy Cruz, que cuenta con el mismo puntaje que la T.