Revelaron que Mauro Zárate quiere volver a Vélez: ¿lo perdonarán los hinchas por irse a Boca?

Las declaraciones no tardaron en generar repercusión entre los hinchas, que mantienen opiniones muy divididas sobre el tema. Para muchos simpatizantes, la herida sigue abierta y el episodio resulta imperdonable. Otros, en cambio, consideran que el paso del tiempo y el reconocimiento del error podrían permitir una nueva etapa, especialmente tratándose de un futbolista surgido de las inferiores y con una historia importante dentro de la institución.

Castromán también remarcó que, más allá de sus diferencias con la decisión que tomó Mauro en aquel momento, cree que todos merecen una oportunidad para recomponer vínculos. “Claramente se equivocó y yo nunca lo haría. Pero a mí me gustaría que se pueda acercar al senior, lo mismo que (Roberto) Trotta que es enorme en la historia del club, pero es una opinión mía”, agregó.

Mauro Zárate.jpg

El recuerdo más doloroso para los hinchas de Vélez sigue siendo aquella semifinal de la Copa de la Superliga 2019 frente a Boca. Tras convertir su penal en la definición desde los doce pasos, Zárate celebró con euforia y luego lanzó una frase que quedó grabada para siempre en la memoria velezana: “Pasó el equipo grande”. Esa declaración terminó profundizando aún más la ruptura emocional con los simpatizantes del Fortín.

Mientras tanto, la posibilidad de su regreso al senior todavía está lejos de concretarse oficialmente. En Villa Luro saben que cualquier movimiento relacionado con Mauro genera una enorme sensibilidad entre los socios e hinchas. Por eso, antes de tomar una decisión, seguramente analizarán cuidadosamente el clima interno y la reacción de un público que todavía no olvida uno de los capítulos más polémicos de los últimos años en Liniers.