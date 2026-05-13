Revelaron que Mauro Zárate quiere volver a Vélez: ¿lo perdonarán los hinchas por irse a Boca?
Aunque reconocen que el episodio dejó heridas profundas, creen que el pedido de disculpas del futbolista podría abrir una puerta para la reconciliación.
La relación entre Mauro Zárate y Vélez parece estar lejos de cicatrizar completamente, pero en las últimas horas apareció una revelación que volvió a instalar el tema entre los hinchas. Según contó Lucas Castromán, el exdelantero tiene intenciones de regresar al club para sumarse al equipo senior, una posibilidad que inevitablemente reavivó el debate sobre si los fanáticos están dispuestos o no a perdonarlo después de su traumática salida en 2018.
El vínculo entre las partes quedó completamente roto cuando Zárate decidió marcharse a Boca luego de haber prometido que sólo jugaría en el Fortín. Aquella transferencia provocó un fuerte enojo en los hinchas, que pasaron rápidamente de idolatrarlo a considerarlo un símbolo de traición. El conflicto se agravó todavía más por algunas declaraciones posteriores del delantero y por ciertos festejos cuando le tocó enfrentar al equipo de Liniers con la camiseta xeneize.
A pesar de ese escenario, el paso del tiempo parece haber modificado algunas cuestiones. En distintas oportunidades, Mauro reconoció públicamente que se equivocó en la manera en la que manejó su salida y ahora busca reconstruir parte de ese vínculo. En ese contexto, Castromán sorprendió al revelar que existe la posibilidad de que el exatacante vuelva a ponerse la camiseta velezana, aunque sea en la categoría senior.
“Mauro Zárate tiene ganas de jugar en el senior. Nosotros somos respetuosos de las decisiones del club”, explicó Castromán durante una entrevista con Vélez 670. Además, el ex mediocampista dejó en claro que entiende el dolor que generó la situación, aunque considera importante abrir espacio para una reconciliación. “Fue todo doloroso lo que sucedió y hubo errores de todas las partes. Él sabe que se equivocó. Yo no lo justifico pero soy de esas personas a las que les gusta la unión y darles posibilidades al que se equivocó, no solo en este caso sino en todos, siempre y cuando uno reconozca el error desde el corazón”, sostuvo.
Las declaraciones no tardaron en generar repercusión entre los hinchas, que mantienen opiniones muy divididas sobre el tema. Para muchos simpatizantes, la herida sigue abierta y el episodio resulta imperdonable. Otros, en cambio, consideran que el paso del tiempo y el reconocimiento del error podrían permitir una nueva etapa, especialmente tratándose de un futbolista surgido de las inferiores y con una historia importante dentro de la institución.
Castromán también remarcó que, más allá de sus diferencias con la decisión que tomó Mauro en aquel momento, cree que todos merecen una oportunidad para recomponer vínculos. “Claramente se equivocó y yo nunca lo haría. Pero a mí me gustaría que se pueda acercar al senior, lo mismo que (Roberto) Trotta que es enorme en la historia del club, pero es una opinión mía”, agregó.
El recuerdo más doloroso para los hinchas de Vélez sigue siendo aquella semifinal de la Copa de la Superliga 2019 frente a Boca. Tras convertir su penal en la definición desde los doce pasos, Zárate celebró con euforia y luego lanzó una frase que quedó grabada para siempre en la memoria velezana: “Pasó el equipo grande”. Esa declaración terminó profundizando aún más la ruptura emocional con los simpatizantes del Fortín.
Mientras tanto, la posibilidad de su regreso al senior todavía está lejos de concretarse oficialmente. En Villa Luro saben que cualquier movimiento relacionado con Mauro genera una enorme sensibilidad entre los socios e hinchas. Por eso, antes de tomar una decisión, seguramente analizarán cuidadosamente el clima interno y la reacción de un público que todavía no olvida uno de los capítulos más polémicos de los últimos años en Liniers.
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