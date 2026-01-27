Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Talleres
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura.
Luego de arrancas similares y con sendas victorias, Vélez y Talleres chocan este martes en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido se juega desde las 17.45 horas de Argentina en el Jose Amalfitani, con arbitraje de Yael Falcón Pérez. Se podrá ver por ESPN Premium.
El conjunto comandado por Guillermo Barros Schelotto llega con el envión anímico de un triunfo agónico en territorio cordobés frente a Instituto. En un duelo que parecía cerrado en tablas, Tobías Andrada frotó la lámpara a los 91 minutos para sellar el 1-0 definitivo, otorgándole a Vélez tres unidades fundamentales en Liniers.
Del otro lado, la "T" también inició el 2026 con el pie derecho tras vencer a Newell’s en el Mario Alberto Kempes. Las anotaciones de Valentín Depietri y del flamante refuerzo Ronaldo Martínez le dieron la victoria por 2-1 al equipo cordobés, pese al descuento final de Walter Núñez para el conjunto rosarino.
Formaciones de Vélez vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026
Vélez: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Talleres: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Carlos Tevez.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Talleres
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario