El elogio de Unai Simón a Inglaterra con un dardo a Argentina y Francia: "Es la segunda mejor"
El arquero de España destacó el potencial del conjunto inglés después de la derrota por 3-2 en la UEFA Nations League.
Unai Simón, arquero de la Selección de España, dejó una contundente reflexión sobre Inglaterra luego de la derrota por 3-2 en la UEFA Nations League. El guardameta consideró que el combinado británico es actualmente el segundo mejor equipo del mundo, más allá de lo que indica el ranking FIFA.
El futbolista reconoció que perder siempre genera frustración, aunque también admitió que España sabía que en algún momento podía terminar su racha de resultados positivos. En ese sentido, destacó especialmente las virtudes del rival y su potencial futbolístico.
"Creo que es la segunda mejor selección del mundo", afirmó Simón al analizar el nivel de Inglaterra. Además, remarcó que, desde su perspectiva, la diferencia entre ambos equipos es mínima. "Aunque el ranking FIFA no lo diga, creo que el nivel que tiene es comparable al nuestro y duele por perder", agregó el arquero español.
De esta manera, el guardameta dejó en claro la consideración que tiene por el seleccionado inglés, al que ubicó entre los principales candidatos a competir por los títulos internacionales.
El dardo de Unai Simón a Argentina y Francia por en Ranking FIFA
El golero campeón del mundo sabe bien por qué lo dijo. España se mantiene como primera, pero Argentina le sigue inmediatamente, al igual que Francia. Es decir que Los Tres Leones de mínima tienen a dos seleccionados por encima suyo en la tabla de posiciones.
Cabe destacar que semifinales del Mundial 2026, el seleccionado nacional mandó a jugar por el tercer puesto a la seleccionado europeo. Y en el Mundial de Qatar 2022, se enfrentó a Francia y también cayó eliminado, pero esta vez en cuartos de final. Y en ninguno de los partidos necesitaron más que 90 minutos para hacerlo.
Así está el Top 10 del Ranking FIFA hoy
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