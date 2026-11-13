Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Serbia vs. Alemania por la Nations League
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Serbia vs. Alemania por la UEFA Nations League.
Serbia y Alemania se enfrentan este viernes, desde las 16:45 (hora argentina), en el estadio Rajko Mitic de Belgrado, por la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El encuentro corresponde al Grupo A2 y será televisado por ESPN y Disney+ Premium.
El conjunto dirigido por Jürgen Klopp viene de empatar sin goles ante Grecia y llega a este compromiso con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación. Actualmente ocupa el tercer puesto de la zona, con cinco unidades, producto de una victoria, dos empates y una derrota.
Por su parte, Serbia, conducida por Veljko Paunovic, afronta el encuentro con la obligación de conseguir un resultado positivo para mejorar su posición y evitar el descenso a la Liga B. El seleccionado balcánico atraviesa un presente complicado: perdió los cuatro partidos disputados y se ubica último en el grupo, sin unidades. En su última presentación, cayó 2-1 frente a Países Bajos
Formaciones de Serbia vs. Alemania por la Nations League
- Serbia: Dore Petrovic; Kosta Nedeljkovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Aleksa Terzic; Aleksandar Stankovic, Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Lazar Samardic, Filip Kostic; Dušan Vlahovic. DT: Veljko Paunovic.
- Alemania: Marc-André ter Stegen; Waldemar Anton, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Lennart Karl, Florian Wirtz, Said El Mala; Niclas Füllkrug. DT: Jürgen Klopp.
Cómo ver en vivo Serbia vs. Alemania
La televisación del encuentro estará a cargo de ESPN y Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos para transmitir la Liga de Naciones de la UEFA.
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