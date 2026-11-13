Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Serbia vs. Alemania por la Nations League

Por su parte, Serbia, conducida por Veljko Paunovic, afronta el encuentro con la obligación de conseguir un resultado positivo para mejorar su posición y evitar el descenso a la Liga B. El seleccionado balcánico atraviesa un presente complicado: perdió los cuatro partidos disputados y se ubica último en el grupo, sin unidades. En su última presentación, cayó 2-1 frente a Países Bajos