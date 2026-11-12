Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Italia vs. Francia por la UEFA Nations League
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Italia vs. Francia por la UEFA Nations League.
Italia y Francia se miden este jueves, desde las 16:45 (hora argentina), en el estadio Giuseppe Meazza, por la quinta fecha del Grupo A1 de la UEFA Nations League. El encuentro será televisado por ESPN y Disney+ Premium, plataforma de streaming que posee los derechos televisivos del certamen.
El seleccionado italiano llega con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota en sus cuatro presentaciones. Después de caer ante Bélgica en su debut, el equipo de Roberto Mancini hilvanó tres partidos sin perder: venció 4-1 y 3-1 a Turquía e igualó 1-1 frente a Francia.
De esta manera, el seleccionado italiano buscará una victoria que le permita alcanzar a los "Galos" en la cima de la zona y llegar a la última jornada con posibilidades de quedarse con el primer puesto.
Por su parte, el conjunto francés, dirigido por Zinedine Zidane, atraviesa un gran momento y lidera el Grupo A1 con diez unidades, producto de tres victorias y un empate. Por este motivo, intentará conseguir un nuevo triunfo para consolidarse en lo más alto de la tabla y asegurar su clasificación a los cuartos de final.
Formaciones de Italia vs. Francia por la Nations League
- Italia: Gianluigi Donnarumma; Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Nicolò Barella, Sandro Tonali, Issa Doumbia; Nicolò Zaniolo, Francesco Pio Esposito, Nicolò Cambiaghi. DT: Roberto Mancini.
- Francia: Mike Maignan; Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Jérémy Jacquet, Adrien Truffert; Eduardo Camavinga, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot; Michael Olise, Kylian Mbappé, Désiré Doué. DT: Zinédine Zidane.
Cómo ver en vivo Italia vs. Francia
La televisación del encuentro estará a cargo de ESPN y Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos para transmitir la UEFA Nations League.
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