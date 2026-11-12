Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Turquía vs. Bélgica por la Nations League
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Turquía vs. Bélgica por la UEFA Nations League.
Turquía y Bélgica juegan este jueves, desde las 14 (hora argentina), en el Gürsel Aksel de Esmirna, por la quinta fecha del Grupo A1 de la UEFA Nations League. El encuentro será televisado por ESPN 2 y Disney+ Premium, plataforma de streaming que posee los derechos del certamen.
La selección turca, dirigida por Sergen Yalçin, afrontará el compromiso con la necesidad de conseguir su primera victoria en el certamen. Perdió los cuatro encuentros que disputó, incluido el 3-0 frente a Bélgica en el primer enfrentamiento, y se encuentra última en el grupo, sin unidades.
Por su parte, el elenco conducido por Mark van Bommel intentará recuperarse de la derrota por 4-1 ante Francia en su última presentación. Hasta el momento, suma seis puntos, ocupa el tercer puesto y necesita una victoria para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la zona. El Grupo A1 tiene a Francia como líder con 10 unidades, seguida por Italia con siete, Bélgica con seis y Turquía sin puntos.
Formaciones de Turquía vs. Bélgica por la Nations League
- Turquía: Altay Bayindir; Ozan Aydin, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmali; Ismail Yüksek, Salih Özcan; Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoglu; Deniz Gül. DT: Sergen Yalçin.
- Bélgica: Senne Lammens; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne; Jérémy Doku, Romelu Lukaku, Leandro Trossard. DT: Mark van Bommel.
Cómo ver en vivo Turquía vs. Bélgica
La televisación del encuentro estará a cargo de ESPN 2 y Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos para transmitir la Liga de Naciones de la UEFA.
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