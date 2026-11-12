Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Turquía vs. Bélgica por la Nations League

Por su parte, el elenco conducido por Mark van Bommel intentará recuperarse de la derrota por 4-1 ante Francia en su última presentación. Hasta el momento, suma seis puntos, ocupa el tercer puesto y necesita una victoria para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la zona. El Grupo A1 tiene a Francia como líder con 10 unidades, seguida por Italia con siete, Bélgica con seis y Turquía sin puntos.