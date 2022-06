Debut de Carlos Tevez como DT de Rosario Central: horario y TV

En principio, trascendió que el "Apache" no estaba recibido, razón por la cual su hermano Miguel Tevez sería el encargado de firmar planilla en reemplazo de Carlos "Chapa" Retegui, que se bajó de su cuerpo técnico por su cargo de en la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el ídolo "xeneize" estará esta noche sentado en el banco de suplentes luego de la confirmación realizada por la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

Con todos los jugadores a disposición -inclusive el volante derecho Walter Montoya, quien salió del partido contra Vélez por una lesión en un isquiotibial, aunque no estará entre los titulares- la formación que parará Tevez tendrá cinco cambios respecto del cotejo frente a Vélez (0-2).

Tevez no cuenta todavía con los dos refuerzos que llegaron a Central, el volante Francis Mac Allister y su par colombiano José Leudo, porque el club aún está inhibido, a pesar de que le pagó una deuda a Olimpia de Paraguay por el pase del zaguero José Leguizamón. Recién quedaría habilitado hoy, pero casi sin tiempo para poder inscribir a estos dos refuerzos para este partido.

"Lo que dijeron que pedí refuerzos es mentira porque cuando era jugador no me gustaban los entrenadores que pedían refuerzos sin ver primero lo que tenían en el club, entonces ahora que soy entrenador no voy a hacer lo que no me gustaba que me hicieran", sostuvo el "Apache".