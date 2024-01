Javier Guerreiro, el DT patagónico que aprendió de Ariel Holan y ascendió en el fútbol boliviano

image.png

Antes de iniciar su carrera en este deporte, Javier Guerreiro le envió un mensaje de WhatsApp en el 2015 a Ariel Holan, que en ese entonces dirigía a Defensa y Justicia. El exDT de Independiente decidió llamarlo e invitarlo a los entrenamientos de su equipo en el predio de “Bosques”. El comodorense sacó los pasajes y decidió ir a ver los entrenamientos de Holan, quien lo integró en los trabajos y en las charlas del cuerpo técnico.

Embed - Javier Guerreiro DT argentino que se encuentra trabajando en el acenso boliviano

“Yo me esperaba una cancha con conos por todos lados y no fue nada de eso. Trabajaba con muchos fundamentos y hacía hincapié en el aspecto técnico del jugador. Su metodología está basada en el control y en el pase, o por lo menos en ese tiempo era de esa manera. Pudimos charlar bastante y me integró a las charlas con el cuerpo técnico. Ese día me convencí completamente de que eso era lo que quería para mi vida”, explicó Javier.

Tras su primera experiencia como DT principal en el 2016, Guerreiro continuó su carrera entre valijas, distancias y desafíos para crecer en la profesión. Dirigió a Independiente de Santa Cruz llegando a la semifinal del Torneo Regional por primera vez en la historia, luego a Jorge Newbery de Comodoro (uno de los clubes más convocantes de la Patagonia) en donde se consagró campeón y llegó a la final patagónica del Torneo Regional por el ascenso al Federal A.

image.png

Tras terminar su etapa en Newbery, en el 2021, el DT armó nuevamente las valijas y se hizo cargo de Boxing, el club más importante de la provincia de Santa Cruz en donde consiguió un dato curioso en aquel Torneo Regional 2021/22, fue el equipo con mejor registro de puntos del país. Obtuvo 100% de eficacia en puntos tras haber ganado 10 partidos seguidos. Guerreiro, además, posee un registro particular. En cada torneo federal que dirigió, arribó como mínimo a semifinales de la Patagonia.

‘’De los técnicos que son los números uno mundiales trato de ver entrenamientos y partidos. De todos me gusta el juego ofensivo de Guardiola, me gusta la personalidad de Mourinho, admiro el espíritu competitivo que genera en sus equipos Simeone, la inteligencia de Gallardo para jugar finales, es un estratega de otro nivel como era Bianchi. Cuando arranqué sentía un fanatismo por Bielsa y con el tiempo me di cuenta que con los ismos no iba a llegar a ningún lado. Me puse a leer y estudiar a casi todos los grandes técnicos de la historia desde Bilardo, Menotti, Arrigo Sacchi, Zubeldia; siempre algo podés sacar ya que está todo inventado”, explicó sobre su ideología en una nota que brindó en el 2021.

Luego emigró a Chile para continuar sumando experiencias deportivas. Durante seis meses se hizo cargo del Deportivo Ranco, equipo que estaba peleando el descenso y logró clasificar a la liguilla por el ascenso en el año 2022.

image.png

En el 2023, el trotamundos patagónico armó nuevamente sus valijas y viajó hacia Santa Cruz de la Sierra para asumir en el Atlético Juniors de Bolivia, un equipo de solo 10 años de vida con presupuesto austero. Esto no fue impedimento para el comodorense, ya que logró ascender hace pocos días a la Copa Simón Bolivar de este país, logrando un hecho histórico para el club boliviano.

“Cuando llegué acá en julio esto se veía muy lejano. Pero con humildad y trabajo, lo hicimos posible. Este club se fundó en 2014 y en su primera temporada en la Primera A logramos el ascenso. No es poca cosa. Equipos con más historia no lo consiguieron”, contó el DT luego de este logro.

Aunque lograron este histórico ascenso, el club tendría decidido no participar de la B Nacional por poco presupuesto. Guerreiro, mientras, arma nuevamente las valijas para prepararse para su próximo desafío.