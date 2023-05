Un futbolista argentino confesó haber aceptado un soborno y estalló el escándalo en Brasil

Morae, el lateral de Juventude también admitió un delito similar al de Lomónaco. Fluminense ya había apartado a Vitor Mendes por una denuncia similar, mientras que Athletico Paranaense separó del plantel a los futbolistas Pedrinho y Bryan García.

kevin lomonaco 1.jpg

La declaración completa de Kevin Lomónaco:

Fernando Cesconetto: ¿Se volvió a comunicar contigo para que hicieras qué?

Lomónaco: Sí, se puso en contacto conmigo, presentándose, dando su nombre y diciendo que hiciera uno... para ganar algo de dinero. Para hacer eso. No sabía mucho, nunca había hecho algo así con una apuesta, nada de eso. No entendí mucho, pero dijo que iba a ganar mucho dinero rápidamente, que solo tenía que tener una tarjeta amarilla. Siguió hablando mucho así, solo, porque no respondí el mensaje. Al principio no respondí el mensaje.

Cesconetto: ¿En algún momento aceptó la propuesta de Vinícius Ribeiro? (después, Kevin aclara que se llama Luis Felipe)

Lomónaco: Sí, lo hice. Estuve la concentración, creo que el día antes del partido. Seguía insistiendo, mandando mensajes, diciendo: ‘Cerremos hermano, es dinero...’. Seguí hablando con él en la concentración, y luego sí: me sacaron tarjeta amarilla. Pero lo hice sin saber que era un crimen o algo, lo hice normalmente, no le pregunte nada a nadie.

Cesconetto: ¿Qué partido era ese Kevin?

Lomónaco: Era con América.

Cesconetto: ¿5 de noviembre?

Lomónaco: Sí, sí.

Cesconetto: ¿Pero cuánto dinero te ofrecieron por esa amarilla?

Lomónaco: Me ofreció 70 mil reales. Y me dijo que le enviaría una seña antes del juego, que era de 30 mil.

Cesconetto: ¿Envió la seña antes?

Lomónaco: Sí, envió una seña antes del partido.

Cesconetto: ¿Y te envió los 30 mil reales?

Lomónaco: Lo hizo. No recuerdo si fue el día anterior o el mismo día, pero antes del partido.

Cesconetto: ¿Te debía 40 mil reales y te seguía hablando?

Lomónaco: Sí, sí. Seguía queriendo una roja, un penalti, algo mucho más grande. No era mi intención hacer esto. Hice la amarilla solo porque pensé que no era algo que perjudicara al equipo. Pensé que era algo normal y tampoco pensé que fuera un crimen, algo así. Fue como dije, no le pedí nada a nadie, lo hice solo porque sí, luego en un momento, fue un día rápido allí.

Cesconetto: Está bien, pero reconoces que está mal recibir una promesa de 70 mil y recibir 30 mil en el bolsillo para sacar una tarjeta contra tu equipo. ¿Sabés que esto está mal?

Lomónaco: Sí, sí, sí.

Cesconetto: ¿Tanto que no les dijiste a tus otros compañeros que habías hecho eso?

Lomónaco: No lo hice.

Cesconetto: ¿Tampoco a tu entrenador?

Lomónaco: No, a nadie.

kevin lomonaco 2.jpg

Sanción deportiva

Kevin Lomónaco tendrá un castigo a nivel deportivo por una infracción a los artículos 243 y/o 243-A del Código Brasileño de Justicia Deportiva (CBJD) por ‘’actuar deliberadamente en perjuicio del equipo que defienden’' y/o ‘’actuar de forma contraria al deporte ética con el objetivo de influir en el resultado del partido, competición o equivalente’'.

Las penas previstas son multas de 100 a 100 mil reales y suspensión de 180 a 330 días para jugar al fútbol. No podrá jugar en ningún país con federaciones afiliadas a la FIFA mientras dure su sanción.

La carrera de Kevin Lomónaco

Kevin Lomónaco debutó en Lanús en el año 2020 de la mano de Luis Zubeldía. En 2021 fue cedido a préstamo a Platense, en donde jugó 11 partidos y marcó un solo gol. El año pasado su pase fue adquirido por el Red Bull Bragantino que le firmó un contrato por 5 años.

El joven defensor también tuvo un paso por las selecciones juveniles argentinas y fue sparring de la mayor.