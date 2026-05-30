Descubrí de quién se trata: la historia de uno de los máximos goleadores en los Mundiales
Anotó 13 goles en tan solo seis partidos. Este registro le permitió ingresar en las páginas doradas de la Copa del Mundo. Descubrí todos los detalles en la nota.
A solo 12 días del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el fútbol vuelve a poner el foco en las grandes figuras que dejaron una marca imposible de borrar en la Copa del Mundo. Entre esos nombres aparece Just Fontaine, histórico delantero francés que marcó un antes y después en la competición.
El exfutbolista de Francia firmó una actuación histórica en la Copa del Mundo de Suecia 1958, donde convirtió 13 goles en apenas seis partidos. Este registro le permitió ser el máximo artillero en la historia de los Mundiales, hasta la irrupción de Miroslav Klose, quien anotó 16 entre las Copas del Mundo de 2002, 2006, 2010 y 2014.
La historia de Just Fontaine y su paso por el fútbol
Nacido en Marrakech en 1933, Fontaine encontró en el fútbol su gran talento desde muy joven. Gracias a su capacidad dentro del área, se destacó en Francia y terminó brillando en el Stade de Reims, uno de los equipos más fuertes de Europa en aquella época.
Con el conjunto francés fue figura en partidos decisivos y competiciones internacionales, enfrentando a potencias como el Real Madrid. Su capacidad goleadora lo convirtió en una de las grandes estrellas del fútbol europeo durante finales de los años 50.
El momento más recordado de su carrera llegó en el Mundial de Suecia 1958. Allí, Fontaine tuvo una actuación histórica con 13 goles en apenas seis encuentros. Ese torneo lo posicionó entre los delanteros más importantes del mundo, aunque su carrera duró menos de lo esperado.
Las constantes lesiones físicas, especialmente en una de sus piernas, lo llevaron a retirarse prematuramente cuando todavía tenía condiciones para seguir compitiendo al máximo nivel.
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