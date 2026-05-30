Descubrí de quién se trata: la historia de uno de los máximos goleadores en los Mundiales

El momento más recordado de su carrera llegó en el Mundial de Suecia 1958. Allí, Fontaine tuvo una actuación histórica con 13 goles en apenas seis encuentros. Ese torneo lo posicionó entre los delanteros más importantes del mundo, aunque su carrera duró menos de lo esperado.

Las constantes lesiones físicas, especialmente en una de sus piernas, lo llevaron a retirarse prematuramente cuando todavía tenía condiciones para seguir compitiendo al máximo nivel.