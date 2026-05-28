El futbolista que sufrió una grave lesión y una infección: hoy está libre

Gerard Deulofeu y su paso por el fútbol

Deulofeu se formó en las divisiones inferiores de Barcelona y durante años fue considerado una de las grandes promesas de La Masía. Su debut en el primer equipo llegó en 2011, durante el ciclo de Pep Guardiola, aunque la falta de continuidad y la competencia dentro del plantel lo llevaron a buscar oportunidades en otros clubes europeos.