El futbolista que sufrió una grave lesión y una infección: hoy está libre
Fue una de las grandes promesas La Masía y jugó con Messi, aunque los problemas físicos complicaron su carrera. Descubrí todos los detalles en la nota.
Gerard Deulofeu fue considerado como una de las mayores promesas surgidas de La Masía. El delantero español compartió plantel con Lionel Messi en Barcelona y también pasó por Everton y Milan. Sin embargo, las lesiones marcaron el tramo final de su carrera y terminaron alejándolo del fútbol profesional a los 30 años.
Tras dejar atrás las canchas, Deulofeu decidió iniciar una nueva etapa lejos del deporte. El exfutbolista comenzó a enfocarse en distintos proyectos vinculados al mundo de los negocios y la gastronomía, un ámbito en el que hoy desarrolla gran parte de su vida.
Gerard Deulofeu y su paso por el fútbol
Deulofeu se formó en las divisiones inferiores de Barcelona y durante años fue considerado una de las grandes promesas de La Masía. Su debut en el primer equipo llegó en 2011, durante el ciclo de Pep Guardiola, aunque la falta de continuidad y la competencia dentro del plantel lo llevaron a buscar oportunidades en otros clubes europeos.
A partir de allí inició un recorrido por Sevilla FC, Everton y Milan, donde alternó buenos momentos con problemas físicos que afectaron su regularidad. En 2018 regresó al club catalán, pero no logró consolidarse y pasó por Watford y Udinese. En la recta final de su carrera, una grave lesión en la rodilla en 2023 terminó poniendo fin a su carrera a los 30 años.
Su vida después de la lesión
Luego de verse obligado a dejar el fútbol, Deulofeu decidió comenzar una nueva etapa alejada de las canchas. El exdelantero se enfocó en proyectos vinculados al mundo de los negocios y pasó a formar parte de Naked & Sated, una cadena de restaurantes orientada a la alimentación saludable.
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