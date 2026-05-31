El futbolista que se desenamoró del deporte antes de tiempo y se retiró
Se formó en La Masía y fue promovido a Primera por Pep Guardiola. Colgó los botines en la India. Descubrí de quién se trata.
Adrià Carmona surgió de las divisiones inferiores del Barcelona, club en el que se destacó desde muy joven por su técnica y proyección dentro de La Masía. Su carrera lo llevó a recorrer distintos clubes y experiencias en el fútbol profesional, incluyendo un paso por la India, donde colgó los botines.
Con el tiempo y desencantado del deporte, decidió cerrar su ciclo como jugador a los 28 años. A partir de ese momento orientó su vida hacia el coaching, combinando el conocimiento adquirido en el deporte con el desarrollo físico y emocional, iniciando una nueva etapa profesional fuera de las canchas.
La carrera de Adrià Carmona
Carmona se formó en La Masía del Barcelona, donde vivió una de sus primeras grandes alegrías deportivas al formar parte del plantel campeón de la Champions League juvenil en 2008. En ese momento ya era considerado una de las grandes promesas del club.
Sin embargo, el camino hacia el primer equipo del Barcelona se volvió muy exigente por la presencia de figuras consolidadas y la falta de espacio para los jóvenes.
Eso lo llevó a continuar su carrera en el exterior, con un paso por el Milan, y luego a regresar a España para sumar minutos en Zaragoza, Girona y Albacete, sin lograr una continuidad estable. En la recta final, decidió cerrar su trayectoria profesional en el fútbol indio, donde jugó en el Delhi Dynamos.
Su vida después del retiro
Su paso por el fútbol en la India marcó un punto de inflexión en su vida, ya que allí comenzó a interesarse por el trabajo mental dentro del deporte. A partir de esa experiencia, fue incorporando herramientas vinculadas al bienestar emocional y al crecimiento personal.
En la actualidad, se dedica al coaching, donde acompaña a deportistas y personas en formación para que puedan potenciar su confianza y su preparación psicológica, entendiendo que el rendimiento no depende solo de lo físico, sino también de lo mental.
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