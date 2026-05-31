El futbolista que se desenamoró del deporte antes de tiempo y se retiró

Eso lo llevó a continuar su carrera en el exterior, con un paso por el Milan, y luego a regresar a España para sumar minutos en Zaragoza, Girona y Albacete, sin lograr una continuidad estable. En la recta final, decidió cerrar su trayectoria profesional en el fútbol indio, donde jugó en el Delhi Dynamos.

Su vida después del retiro

Su paso por el fútbol en la India marcó un punto de inflexión en su vida, ya que allí comenzó a interesarse por el trabajo mental dentro del deporte. A partir de esa experiencia, fue incorporando herramientas vinculadas al bienestar emocional y al crecimiento personal.

En la actualidad, se dedica al coaching, donde acompaña a deportistas y personas en formación para que puedan potenciar su confianza y su preparación psicológica, entendiendo que el rendimiento no depende solo de lo físico, sino también de lo mental.